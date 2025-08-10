Tập huấn công tác đăng ký kinh doanh cho cán bộ, công chức các xã, phường phía Tây Gia Lai

(GLO)- Chiều 9-8, tại khách sạn Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn công tác đăng ký kinh doanh cho 100 cán bộ, công chức thuộc 77 xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phổ biến các quy định về công tác đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, tổ hợp tác; hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức tham gia hội nghị tập huấn.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác đăng ký kinh doanh. Ảnh: Hà Duy

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác đăng ký kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương đang chuyển đổi theo mô hình 2 cấp.

Việc thống nhất quy trình, phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.