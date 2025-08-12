Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp, đối thoại với công dân

Dự buổi tiếp công dân có bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND một số địa phương thuộc tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp, đối thoại với công dân định kỳ tháng 8-2025. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, Hội đồng tiếp công dân đã tiếp nhận vụ việc của ông Nguyễn Đình Quán-Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải (phường Hội Phú) về việc đề nghị cơ quan chức năng xác định lại nguồn gốc sử dụng đất dự án Khu dân cư SH-Land để khấu trừ tiền sử dụng đất cho Công ty (diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là 45.555 m2; theo thông báo của đơn vị thuế, Công ty đã phát sinh khoản chậm nộp tiền sử dụng đất là gần 11,157 tỷ đồng); không bị phong tỏa tài khoản.

Ông Nguyễn Đình Quán-Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải, kiến nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiền sử dụng đất. Ảnh: Hà Duy

Sau khi lắng nghe nguyện vọng của ông Nguyễn Đình Quán và báo cáo hướng giải quyết từ các sở, ngành, địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý từng trường hợp khiếu nại, kiến nghị của công dân trên tinh thần đúng quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị của Công ty cổ phần Sơn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Cơ quan Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường phải kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất, tính toán lại giá đất, phải dứt điểm vụ việc theo tinh thần chính quyền phục vụ Nhân dân, giải quyết có tình có lý. Trong thời gian các cơ quan chức năng xem xét, xác định lại chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty, cơ quan Thuế tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế phong tỏa tài khoản. Yêu cầu đến cuối tháng 8 là phải xong vụ việc”.