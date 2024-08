Bắt 155 nghi phạm người Việt trong đường dây mua bán người và lừa đảo quốc tế

Ngày 7.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an) và Công an Lào vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 155 nghi phạm người Việt đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở Lào.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào. Hầu hết các nạn nhân đều bị lừa sang Lào với lời hứa "việc nhẹ lương cao" nhưng thực chất bị cưỡng bức tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một tổ chức tội phạm mua bán người hoạt động xuyên biên giới và lừa đảo qua mạng với quy mô lớn.

Đặc biệt, nhiều người Việt Nam bị dụ dỗ nhập cảnh trái phép qua biên giới với mức lương hấp dẫn từ 18 - 30 triệu đồng/tháng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt.

Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã thành lập chuyên án, cử các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh giải cứu các công dân Hà Tĩnh đang bị bán sang Lào, đồng thời bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Ngày 2.8, các lực lượng phối hợp đã đột kích Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bò Kẹo (Lào), bắt giữ 154 nghi phạm, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khai thác ban đầu, một trong những nghi phạm người Việt bị bắt bước đầu khai nhận bản thân đã lừa đảo 200 người Việt Nam, trong đó có nạn nhân bị lừa đến 5 tỉ đồng. Khi lừa đảo thành công, các nghi phạm sẽ nhận được 7 - 11% số tiền hoa hồng.

Theo Phạm Đức (TNO)