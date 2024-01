Công an tỉnh Gia Lai truy nã đối tượng mua bán người

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 124.533 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ 42.522 phương tiện, tước 25.320 giấy phép lái xe các loại.

Trong đêm 19/1, Công an huyện Quảng Trạch đã lập tổ công tác di chuyển hơn 500km, đón lõng, bắt đối tượng tại sân bay Nội Bài sau 3 năm lẩn trốn ở Nhật Bản.

(GLO)- Sáng 21-1, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho 250 giáo dân, tín đồ tại chi Hội Tin lành Phú Bổn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thêm đối tượng Nguyễn Thị Hường về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.”

Đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu đã cho 1,3 triệu lượt người trên toàn quốc vay hơn 2 triệu lượt, với tổng số tiền 8.947 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 2.500 tỉ đồng (tương đương 100 triệu USD).

(GLO)- Ngày 19-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức h ội nghị công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

3 cựu sĩ quan Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) "bắn nhầm" dê của dân bị tòa tuyên phạt tổng mức án 22 tháng tù giam về hành vi Trộm cắp tài sản

Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.