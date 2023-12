Bắt đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại Kông Chro

(GLO)- Trưa 17-12 , Công an huyện K ô ng C hro (tỉnh Gia Lai) tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã có nhiều tiền án, tiền sự lẩn trốn ở thị trấn Kông Chro.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Huy Thọ (SN 1990, trú tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), tên thường gọi: “Thọ Deco”, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Nhơn ra quyết định truy nã số 05/QĐTN-ĐTTH, ngày 13-11-2023 về tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Kông Chro đã triển khai lực lượng bắt giữ khi Thọ đang chuẩn bị rời khỏi nhà nghỉ Anh Toàn thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro.

Hiện đối tượng đã được di lý về Bình Định để tiếp tục điều tra.