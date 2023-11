An Khê: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

(GLO)- Cơ quan C ảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đàm Thị Ninh (SN 19 59 , trú tại phường Tân Tiến , TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đak Lak), sau gần 3 0 năm trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-3-1994, Công an huyện An Khê (nay là Công an thị xã An Khê) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đàm Thị Ninh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” quy định tại điều 158, Bộ luật Hình sự năm 1985. Tuy nhiên, sau khi gây án, Đàm Thị Ninh bỏ trốn nên Công an huyện An Khê đã ra quyết định truy nã.

Sau khi bỏ trốn, để che giấu thân phận nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Ninh đã đổi tên thành Nguyễn Thị Thanh Xuân. Đến ngày 13-11-2023, qua công tác nắm tình hình, xác minh thông tin và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê phát hiện đối tượng Đàm Thị Ninh đang sinh sống tại tổ 2 (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) nên phối hợp với Công an phường Tân Tiến bắt giữ.