Bắt đối tượng truy nã Ksor H’Gon

(GLO)- Lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ đối tượng Ksor H’Gon (SN 1989, trú xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa), bị truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nữ đối tượng Ksor H’Gon là Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại xã Ia Ma Rơn, thuộc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa. Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2021 đến tháng 1-2022, lợi dụng mối quan hệ quen biết, lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng, H’Gon đã nhiều lần vay tiền của 3 người dân trên địa bàn xã Ia Ma Rơn với tổng số hơn 1,2 tỷ đồng. Đến hẹn nhưng H’Gon không trả tiền như cam kết mà bỏ trốn khỏi địa phương và cắt liên lạc với gia đình nên các bị hại đã làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu thập đủ chứng cứ về hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với Ksor H’Gon.

Sau một thời gian phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ H’Gon khi đang lẩn trốn tại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Hiện lực lượng Công an đã di lý đối tượng về Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.