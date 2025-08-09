Danh mục
Xóa bỏ 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông cùng Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh tổ chức đóng 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Theo đó các điểm đóng gồm km 1099+420 xã Tuy Phước Tây; km 1112+370, km 1119+450 xã Canh Vinh và km1123+400, km 1129+650 xã Vân Canh.

Hoạt động này được triển khai theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. Qua khảo sát, nhiều lối đi dân sinh không phép qua đường sắt đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cản trở vận hành tàu và ảnh hưởng hành lang bảo vệ công trình giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ vật cản, rào chắn lối đi và tuyên truyền, vận động người dân không tự ý mở lối đi mới. Công tác đóng các điểm vi phạm được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo an toàn, không phát sinh vướng mắc.

z6883122775698-b506b8d7b8b19193b2e6e077a4773db3.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành đào cột để rào chắn lối đi tự mở tại km1123+400 xã Vân Canh. Ảnh: N.L

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp giám sát, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường sắt; xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm.

z6882985966227-fbb35d8812c4a023640b7ab4b4ed76d7.jpg
Lối đi tự mở tại km1123+400 xã Vân Canh được lực lượng chức năng rào chắn cẩn thận. Ảnh: N.L
anh-1.jpg
Lối đi tự mở tại km 1112+370 xã Canh Vinh được lực lượng chức năng rào chắn cẩn thận. Ảnh: N.L

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở còn lại, kiên quyết không để phát sinh mới.

null