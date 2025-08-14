Gia Lai tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với 2 phường Bồng Sơn, Quy Nhơn Đông và xã Hòa Hội về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2025.

Đây là các địa phương có tình hình tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2024.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai làm việc với UBND phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã thẳng thắn nêu ra những bất cập, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó, TNGT tăng phần lớn các do ý thức của người tham gia giao thông còn thấp, tập trung ở các lỗi như: thiếu chú ý quan sát; đi không đúng phần đường; tránh, vượt xe không đúng quy định; tai nạn liên quan đến nồng độ cồn vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời; nhiều tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác… cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT.

Để kéo giảm TNGT, đại diện Ban ATGT tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh và UBND 3 xã, phường tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể để đảm bảo trật tự ATGT tại địa bàn.

Trong đó, đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm của tài xế; tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường; tiếp tục khảo sát, đề xuất xử lý “điểm đen” trên các tỉnh lộ, đường nội thị…; cắm các biển báo, hướng dẫn giao thông, khắc phục những điểm tiềm ẩn TNGT do cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tập trung tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với các địa phương thường xuyên duy tu, bảo trì, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; khẩn trương khắc phục ngay các bất cập mà địa phương đã phản ánh.