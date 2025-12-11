Gia Lai: Tai nạn giữa 2 xe tải trên quốc lộ khiến 1 người tử vong

(GLO)- Sáng 11-12, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 tài xế xe tải tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 10-12, trên quốc lộ 1 đoạn khu vực đèo Phủ Cũ (thuộc thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc).

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên quốc lộ 1 qua xã Phù Mỹ Bắc tối 10-12. Ảnh: Ngọc Tư

Lúc bấy giờ, ô tô tải biển kiểm soát 50E-157xx do tài xế Lò Văn L. (SN 1992, ở tỉnh Điện Biên) điều khiển theo hướng Nam-Bắc. Trên xe có anh Hồ Đình Trường S. (SN 2006, ở TP. Huế, là phụ xe).

Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-224xx do ông Ngô Văn V. (SN 1967, ở tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế L. và phụ xe S. bị thương, trong đó L. bị mắc kẹt trong cabin. Hai phương tiện hư hỏng nằm chắn trên đường gây ùn tắc giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giải cứu nạn nhân. Ảnh: Ngọc Tư

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng tổ chức cứu hộ nạn nhân, phân luồng giao thông. Tài xế L. và phụ xe được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tuy nhiên L. sau đó đã tử vong.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.