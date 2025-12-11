Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Gia Lai: Tai nạn giữa 2 xe tải trên quốc lộ khiến 1 người tử vong

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 11-12, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 tài xế xe tải tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 10-12, trên quốc lộ 1 đoạn khu vực đèo Phủ Cũ (thuộc thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc).

vu-tai-nan-tren-quoc-lo-1-qua-xa-phu-my-bac-khien-1-nguoi-tu-vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên quốc lộ 1 qua xã Phù Mỹ Bắc tối 10-12. Ảnh: Ngọc Tư

Lúc bấy giờ, ô tô tải biển kiểm soát 50E-157xx do tài xế Lò Văn L. (SN 1992, ở tỉnh Điện Biên) điều khiển theo hướng Nam-Bắc. Trên xe có anh Hồ Đình Trường S. (SN 2006, ở TP. Huế, là phụ xe).

Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-224xx do ông Ngô Văn V. (SN 1967, ở tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế L. và phụ xe S. bị thương, trong đó L. bị mắc kẹt trong cabin. Hai phương tiện hư hỏng nằm chắn trên đường gây ùn tắc giao thông.

giai-cuu-tai-xe-l.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giải cứu nạn nhân. Ảnh: Ngọc Tư

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng tổ chức cứu hộ nạn nhân, phân luồng giao thông. Tài xế L. và phụ xe được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tuy nhiên L. sau đó đã tử vong.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Pháp luật

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

Pháp luật

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Gia Lai: Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-12, bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà trường đang báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh trong trường khiến 1 nam sinh bị thương.

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Tin tức

(GLO)- Sáng 4-12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) về hành vi chứa mại dâm.

Cộng đồng chung tay phòng tránh tai nạn giao thông

Cộng đồng chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (cao điểm diễn ra từ ngày 12 đến 30-11-2025) là dịp để cộng đồng và mỗi cá nhân cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông. Sự kiện nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT).

