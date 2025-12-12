Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

UBND phường Thống Nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Sáng 12-12, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn bị thương trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Theo báo cáo của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, tối 1-12, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/3 nhận được cuộc gọi của phụ huynh em H.P.B.D. xin phép nghỉ học 1 tuần với lý do bị sốt phải nhập viện. Sáng 2-12, phụ huynh đã gửi đơn xin phép cùng giấy nhập viện của em D.

vu-bao-luc-hoc-duong-xay-ra-ngay-truoc-cong-truong-thcs-nguyen-van-cu-anh-van-ngoc.jpg
Vụ bạo lực xảy ra ngay trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, bà Hoàng Thúy Ngần - Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đến viện thăm hỏi, động viên học sinh bị ốm. Sáng 3-12, khi giáo viên đến thăm thì mới biết sự việc em D. nằm viện là do bị bạn dùng dao đâm.

Qua bản giải trình của những người có liên quan, nhà trường xác định em D. và em T.Q.T.A. (lớp 9/7) là hàng xóm của D. có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-12, sau khi tan học, D. và A. cùng một số học sinh khác tụ tập ở quán bán hàng ăn vặt trước cổng trường.

Tại đây, hai nhóm đã xảy ra cãi vã. Theo báo cáo, D. là người đã gây sự và đánh A. trước nên A. bức xúc tấn công lại khiến D. bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, em D. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 với vết thương hở ở thành ngực trái, phía nách giữa khoảng cung sườn số 7-8. Hiện em D. đã xuất viện và quay trở lại trường học.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Thống Nhất đã báo cáo lên UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy phường. Đồng thời, chỉ đạo Công an phường xác minh nguyên nhân, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

UBND phường cũng chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh; tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quản lý, phòng ngừa, phát hiện để ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, UBND phường Thống Nhất chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Gia Lai: Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

(GLO)- Chiều 4-12, bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà trường đang báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh trong trường khiến 1 nam sinh bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

Pháp luật

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

Pháp luật

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Gia Lai: Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-12, bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà trường đang báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh trong trường khiến 1 nam sinh bị thương.

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

Pháp luật

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

null