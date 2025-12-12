UBND phường Thống Nhất chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn

(GLO) - Sáng 12-12, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn bị thương trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Theo báo cáo của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, tối 1-12, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/3 nhận được cuộc gọi của phụ huynh em H.P.B.D. xin phép nghỉ học 1 tuần với lý do bị sốt phải nhập viện. Sáng 2-12, phụ huynh đã gửi đơn xin phép cùng giấy nhập viện của em D.

Vụ bạo lực xảy ra ngay trước cổng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, bà Hoàng Thúy Ngần - Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đến viện thăm hỏi, động viên học sinh bị ốm. Sáng 3-12, khi giáo viên đến thăm thì mới biết sự việc em D. nằm viện là do bị bạn dùng dao đâm.

Qua bản giải trình của những người có liên quan, nhà trường xác định em D. và em T.Q.T.A. (lớp 9/7) là hàng xóm của D. có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1-12, sau khi tan học, D. và A. cùng một số học sinh khác tụ tập ở quán bán hàng ăn vặt trước cổng trường.

Tại đây, hai nhóm đã xảy ra cãi vã. Theo báo cáo, D. là người đã gây sự và đánh A. trước nên A. bức xúc tấn công lại khiến D. bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, em D. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 với vết thương hở ở thành ngực trái, phía nách giữa khoảng cung sườn số 7-8. Hiện em D. đã xuất viện và quay trở lại trường học.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Thống Nhất đã báo cáo lên UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy phường. Đồng thời, chỉ đạo Công an phường xác minh nguyên nhân, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

UBND phường cũng chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh; tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quản lý, phòng ngừa, phát hiện để ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, UBND phường Thống Nhất chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc.