Gia Lai: Tập huấn khám nghiệm hiện trường cho điều tra viên Công an cấp xã

THÚY TRINH
(GLO)- Sáng 8-12, Công an tỉnh phối hợp với Phân viện Khoa học hình sự đã khai giảng lớp tập huấn công tác khám nghiệm hiện trường (KNHT) cho 60 điều tra viên Công an cấp xã.

Dự lễ khai giảng có Đại tá Trịnh Tuấn Toàn-Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kiêm Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

tap-huan-kham-nghiem-hien-truong-cho-dieu-tra-vien-cong-an-cap-xa.jpg
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Thúy Trinh

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được báo cáo viên của Phân viện Khoa học hình sự truyền đạt các nội dung: dấu vết hình sự; những vấn đề cơ bản về hiện trường và công tác KNHT; chụp ảnh và quay phim hiện trường. Đồng thời, trang bị các kỹ năng, trình tự KNHT và phương pháp phát hiện, thu lượm, bảo quản dấu vết, vật chứng trong các vụ trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích; cháy nổ; tai nạn giao thông.

Hiện nay, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh đã bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra tại Công an cấp xã, thực hiện 6 hoạt động điều tra đối với nguồn tin về tội phạm ít nghiêm trọng và nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ KNHT.

Lớp tập huấn góp phần giúp điều tra viên cấp xã nắm chắc quy định của pháp luật, thành thạo quy trình và kỹ năng khám nghiệm hiện trường. Qua đó, bảo đảm phát hiện, ghi nhận, thu thập đầy đủ dấu vết ban đầu-yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả điều tra sau này.

