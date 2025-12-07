Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Trước đó, ngày 5-12, UBND xã Vĩnh Thạnh có văn bản cảnh báo người dân về thủ đoạn mạo danh cán bộ, cơ quan nhà nước nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh xuất hiện nhóm đối tượng lạ mặt tự ý đến một số thôn để vận động, chào mời người dân làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu đặt cọc trước khoảng 30 - 50 triệu đồng.

Công an xã Vĩnh Thạnh thường xuyên về thôn, làng tuyên truyền giúp người dân nhận diện các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, qua xác minh của Công an xã Vĩnh Thạnh, nhóm đối tượng này không được bất kỳ cơ quan nào giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục nói trên. Hành vi của nhóm người này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị lừa đảo, UBND xã Vĩnh Thạnh đề nghị người dân phải tỉnh táo, không nghe theo lời các đối tượng về việc làm sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự pháp luật.

Không giao tiền, đặt cọc, nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân, nhóm người nào không phải là công chức, cán bộ được phân công nhiệm vụ. Khi có nhu cầu làm thủ tục đất đai, người dân liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để được hướng dẫn thực hiện.

Trường hợp phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Công an xã qua số điện thoại 02563.886.136 hoặc phản ánh trực tiếp tại trụ sở đơn vị để xử lý kịp thời.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 7-12, ông Lê Minh Thông-Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh-cho biết: Để cấp sổ đỏ thì đất phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, đáp ứng điều kiện giấy tờ và thực hiện theo trình tự quy định. Tuy nhiên, người dân lại tin lời hứa của các đối tượng, ký hợp đồng thương thảo, cam kết và đặt cọc. Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã có văn bản cảnh báo và giao Công an xã điều tra.

Về công tác điều tra xác minh nhóm người lạ mặt nói trên, một nguồn tin cho biết hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc, phối hợp với Công an xã Vĩnh Thạnh và các đơn vị liên quan để làm rõ đối tượng, hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.