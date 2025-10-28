Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

Theo thông báo, từ ngày 6 đến 27-10, trên địa bàn xã Phù Mỹ Nam xuất hiện một số đối tượng tự xưng là cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, gọi điện đến người dân có con trong độ tuổi 13-15 trên địa bàn, yêu cầu đến Trung tâm để cập nhật các thông tin cho người thân trong độ tuổi trên vào cơ sở dữ liệu dân cư, tạo lập hồ sơ điện tử.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Các đối tượng còn yêu cầu công dân kết bạn qua Zalo để được hướng dẫn nhằm thực hiện mục đích xấu.

Trước tình hình trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin để thực hiện các thủ tục cập nhật vào cơ sở dữ liệu dân cư, tạo lập hồ sơ điện tử; đồng thời, không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Trung tâm cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, hình ảnh, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP… qua các số điện thoại lạ; không làm theo yêu cầu của các đối tượng trên.