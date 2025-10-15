Tìm việc, 2 thanh niên ở Gia Lai bị lừa sang Campuchia

(GLO)- Ngày 15-10, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã làm việc với Đào N. (SN 2000) và Nguyễn T. ( SN 2005), cùng trú tại phường Bồng Sơn. Cả hai vừa trốn về được địa phương sau thời gian bị lừa sang Campuchia làm việc.

Theo đó, đầu năm 2025, Đào N. đang thất nghiệp, sống tại TP. Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ, N. lên mạng xã hội Facebook tìm việc thì được tài khoản Facebook tên “Trần Hảo Háng” giới thiệu và hứa hẹn khi sang Campuchia làm việc sẽ được mức lương 15-20 triệu đồng/tháng.

Đào N. tại cơ quan Công an. Ảnh: Thành Long

Theo chủ nhân tài khoản Facebook này, công việc mà N. phải làm khá nhẹ nhàng, chủ yếu là soạn thảo văn bản, chăm sóc khách hàng trực tuyến. N. đồng ý, sau đó được chỉ dẫn đi từ bến xe An Sương (TP. Hồ Chí Minh) lên Tây Ninh để đi qua Campuchia.

Còn Nguyễn T. vì cần tiền tiêu xài nên lên mạng rao bán 1 quả thận. Ngay sau đó, T. được hướng dẫn qua Thái Lan sẽ bán được thận với giá cao hơn và sẽ có việc làm lương cao nếu muốn ở lại. Tuy nhiên, do chưa bao giờ ra nước ngoài, thay vì qua Thái Lan như lời hứa của các đối tượng trên mạng, T. lại bị lừa sang Campuchia.

Khi đến Campuchia, cả N. và T. đều bị tịch thu giấy tờ tùy thân và điện thoại, bị quản lý chặt chẽ. Cả hai bị ép buộc sử dụng các tài khoản ảo qua không gian mạng để lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia cờ bạc trực tuyến. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng liền đánh đập, hành hạ về thể chất và tinh thần, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng.

Để được trở về Việt Nam, các đối tượng ép buộc N. và T. phải gọi điện cho gia đình chuyển tiền chuộc với số tiền lên đến 400-500 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, lợi dụng lúc các đối tượng mất cảnh giác, N. và T. đã trốn thoát về tới Việt Nam và trình báo cơ quan chức năng.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo: Người dân nên hết sức cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của bọn lừa đảo để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, khi gặp trường hợp tương tự, cần liên hệ Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.