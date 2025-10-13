Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Mua hàng hưởng hoa hồng trên Tiktok, bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng

THÀNH LONG
(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận đơn của anh N.C. (SN 1981, ở tỉnh Gia Lai) về việc bị lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng sau khi mua hàng hưởng hoa hồng trên Tiktok.

Theo anh C., từ ngày 1 đến 19-9, anh kết bạn với một tài khoản Facebook có tên là "Lê Diệu Thanh Cầm".

Hai bên nhắn tin qua ứng dụng Messenger. "Lê Diệu Thanh Cầm" giới thiệu cho anh C. trang Tiktok0065.shop là nơi mua bán nhiều mặt hàng cao cấp gồm nước hoa, đồng hồ; đồng thời thông tin rằng, khi tham gia mua hàng trang này sẽ hưởng hoa hồng 8-10% trên 1 sản phẩm.

mua-hang-huong-hoa-hong-tren-tiktok-bi-lua-hon-17-ty-dong-8556.jpg
Cẩn trọng với chiêu trò mua hàng hưởng hoa hồng trên Tiktok. Ảnh: Internet

Anh C. tin tưởng nên truy cập vào trang Tiktok0065.shop để mua hàng. Anh đã sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển khoản tổng cộng 18 lần vào 2 tài khoản ngân hàng VIB có tên là Công ty TNHH TMDV Đầu tư Kclian và Công ty NovaDigital Service Co.LTD với tổng số tiền 1,721 tỷ đồng, với mục đích mua nhiều hàng để được hưởng nhiều hoa hồng mà phía công ty chiết khấu.

Đến ngày 5-10, anh C. được trang Tiktok0065.shop gửi lại lịch sử thanh toán tiền mua hàng và tiền hoa hồng là 2,215 tỷ đồng. Thấy tiền đã tăng cao so với tiền gốc bỏ ra, anh C. tiến hành rút tiền trên tài khoản cá nhân của mình thì nhận được thông báo giao dịch bị chặn, không rút được tiền. Lúc này, anh C. biết mình đã bị lừa nên đến cơ quan Công an trình báo.

