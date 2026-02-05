Cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

(GLO)- Chỉ vì thiếu kiểm chứng hoặc bốc đồng, không ít người dùng mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây nhiễu loạn dư luận, ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức.

Những vụ việc bị xử lý thời gian qua là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Một phút bốc đồng, hệ lụy khó lường

Thời gian gần đây, lực lượng Công an đã xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai lệch, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội. Phần lớn các trường hợp vi phạm là người trẻ, nhiều người chỉ vì phút bốc đồng, muốn thể hiện bản thân mà không lường hết hậu quả.

Công an xã Ân Hảo làm việc với T.N.S. (trú xã Hoài Ân) vì hành vi đăng tin sai sự thật. Ảnh: ĐVCC

Điển hình là trường hợp T.N.S. (SN 1991, trú xã Hoài Ân), một TikToker được nhiều người biết đến. Ngày 15-1, để trả lời bình luận dưới một video vừa đăng tải, S. tự nghĩ ra kịch bản, quay clip liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông An Lão (đoạn qua thôn Bình Hòa Nam, xã Ân Hảo), rồi lồng tiếng, đăng lên trang cá nhân. Nội dung clip cho rằng đơn vị thi công “chỉ cần đớp cát là giàu”, ám chỉ việc doanh nghiệp khai thác cát trái phép.

Clip dài 29 giây nhưng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản.

Làm việc với Công an xã Ân Hảo 4 ngày sau đó, S. thừa nhận việc “sáng tạo nội dung” chỉ nhằm giải trí, câu view, hoàn toàn không kiểm chứng thông tin. Sau khi được phân tích, nhắc nhở, S. đã gỡ bỏ clip và đăng tải nội dung đính chính.

Ấm ức vì bị xử phạt vi phạm giao thông, T.T.D.H. (SN 2009, trú xã Cửu An) đã sử dụng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng chức năng. Ảnh: ĐVCC

Tương tự, ngày 16-1, T.T.D.H. (SN 2009, trú xã Cửu An) đã livestream trên TikTok với những lời lẽ thô tục, bôi nhọ uy tín lực lượng Công an. Nguyên nhân xuất phát từ việc H. bị xử lý vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy trên địa bàn phường An Bình.

Chỉ đến khi được Công an xã Cửu An mời làm việc, H. mới nhận thức được hành vi sai trái, tự giác gỡ bỏ clip và cam kết không tái phạm.

Theo trung tá Mai Văn Năng - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), nhiều thanh thiếu niên do nông nổi, thích câu like đã tùy tiện đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng.

Đáng lo ngại, các nội dung sai lệch liên quan đến cơ quan chức năng thường bị các phần tử chống đối lợi dụng để xuyên tạc, kích động.

Điển hình như trưa 30.1, K.M. (SN 2001, trú xã Phú Thiện) đăng tải lên Facebook video và thông tin cho rằng lực lượng CSGT vào tận rạp cưới trên địa bàn xã Phú Thiện để bắt xe của khách dự tiệc.

Ngay trong ngày, K.M. nhận ra nội dung là sai sự thật nên xóa video và đăng bài đính chính. Tuy nhiên, thông tin xuyên tạc vẫn tiếp tục lan truyền khi bị các đối tượng FULRO ở nước ngoài lợi dụng để công kích, bôi nhọ hình ảnh lực lượng chức năng.

Chủ động làm sạch không gian mạng

Để giữ gìn không gian mạng an toàn, lành mạnh, thời gian qua, lực lượng Công an đã chủ động rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 3 tháng gần đây, Công an các đơn vị, địa phương đã xử phạt 6 trường hợp có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, với tổng số tiền phạt gần 40 triệu đồng. Đồng thời, phát hiện và gỡ bỏ hàng chục bài viết, bình luận sai sự thật, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Bên cạnh việc tăng cường nắm tình hình, “dọn rác” trên mạng xã hội, lực lượng Công an các cấp còn kịp thời cung cấp thông tin chính thống về các vụ việc bị xuyên tạc, bóp méo, giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong tiếp nhận và đăng tải thông tin, tăng “sức đề kháng” trước các thông tin độc hại.

Để phòng ngừa từ sớm, từ xa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ, trong đó có việc thiết lập hàng rào kỹ thuật, ứng dụng công nghệ để cảnh báo, nhận diện tin giả, từ khóa phản động. Đặc biệt, tháng 9-2025, đơn vị tham mưu Công an tỉnh thành lập liên minh “Niềm tin số” và ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

Thông qua mô hình này, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm mạng xã hội trong việc chia sẻ, định hướng thông tin, dư luận theo hướng tích cực, góp phần xây dựng niềm tin trong cộng đồng.

“Sau 5 tháng triển khai, mô hình đã thu hút gần 100 KOL trên địa bàn tỉnh tham gia, cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm thông tin phản ánh về các trường hợp tin giả, sai sự thật để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Các KOL cùng chung tay lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi thông tin độc hại, hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội lành mạnh, hiệu quả” - Trung tá Mai Văn Năng chia sẻ thêm.