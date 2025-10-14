Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giả danh cơ quan chức năng vòi tiền chủ rừng keo ở xã Sró

(GLO)- Ngày 14-10, Công an xã Sró (tỉnh Gia Lai) phát đi thông báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc thu mua keo trên địa bàn.

Các rừng keo tại xã Sró đang bước vào cao điểm thu hoạch. Vừa qua, UBND xã nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc xuất hiện đối tượng giả danh cơ quan chức năng để vòi tiền chủ rừng keo.

nhieu-noi-tai-gia-lai-ba-con-dang-vao-cao-diem-thu-hoach-cay-keo-anh-van-ngoc.jpg
Người dân đang vào cao điểm thu hoạch keo. Ảnh: Văn Ngọc

Đối tượng này đến gặp gỡ, tiếp xúc với các chủ rừng keo, yêu cầu đưa tiền để cơ quan chức năng “tạo điều kiện làm ăn”, với mức trung bình 1-2 triệu đồng/ha keo.

Xác định đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng chức năng, UBND xã Sró đã chỉ đạo Công an xã xác minh thông tin trên. Đồng thời, khẳng định chính quyền xã Sró không ban hành kế hoạch và không thành lập đoàn kiểm tra nào can thiệp đến việc mua bán cây keo của người dân.

Nếu gặp trường hợp tương tự, người dân cần nhanh chóng báo cho Công an xã Sró theo số điện thoại trực ban 02693.535.666.

