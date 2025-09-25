Facebook có tên “Bộ Tài Chính-Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” là giả mạo

(GLO)- Bộ Tài chính vừa đưa ra khẳng định về trang Facebook giả mạo có tên “Bộ Tài Chính-Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên Facebook này.

Theo Bộ Tài chính, trang Facebook có tên “Bộ Tài Chính-Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được Facebook xác minh (có tích xanh).

Trang Facebook giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: BTC

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang Facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo; đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

Được biết, thời gian qua Bộ Tài chính thường xuyên phát đi thông tin về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa Bộ Tài chính trên không gian mạng nhằm trục lợi cá nhân.