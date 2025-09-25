Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Facebook có tên “Bộ Tài Chính-Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” là giả mạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Tài chính vừa đưa ra khẳng định về trang Facebook giả mạo có tên “Bộ Tài Chính-Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên Facebook này.

Theo Bộ Tài chính, trang Facebook có tên “Bộ Tài Chính-Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đồng thời đã được Facebook xác minh (có tích xanh).

trang-facebook-gia-mao-bo-tai-chinh-nguoi-dan-can-canh-giac-anh-btc.png
Trang Facebook giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: BTC

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang Facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo; đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

Được biết, thời gian qua Bộ Tài chính thường xuyên phát đi thông tin về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa Bộ Tài chính trên không gian mạng nhằm trục lợi cá nhân.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Cảnh giác với các cuộc gọi 'dọa' cắt nước

Tòa soạn-Bạn đọc

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu mạo danh nhân viên cấp nước gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với số điện thoại lạ tự xưng “nhân viên cấp nước”, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển khoản qua đường link lạ.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Nâng điểm, chạy đại học, bán phao VIP, mở lớp luyện thi “ảo”, giả danh cán bộ giáo dục… là những chiêu trò lừa đảo đang nổi lên trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gần kề. Công an khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần cảnh giác, tỉnh táo trước những “cái bẫy” giăng sẵn.

null