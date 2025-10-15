Cảnh giác chiêu trò mạo danh cán bộ BHXH để lừa đảo

(GLO)- Ngày 14-10, BHXH tỉnh Gia Lai vừa có công văn cảnh báo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi mạo danh cán bộ BHXH, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH các cơ sở nhận được phản ánh của người dân, người lao động về việc xuất hiện nhiều cuộc gọi tự xưng là “cán bộ BHXH”, yêu cầu đến cơ quan BHXH để cập nhật căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân… với lý do “phục vụ tích hợp thẻ BHYT, chi trả chế độ hưu trí, cập nhật ứng dụng VssID - BHXH số”.

BHXH khuyến nghị người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, giả danh “cán bộ BHXH”. Ảnh: ĐVCC

BHXH tỉnh Gia Lai khẳng định đây là thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan BHXH nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người tham gia cung cấp, cập nhật thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng để thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT hay bảo hiểm thất nghiệp.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân và người lao động cần nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ BHXH. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ, người dân liên hệ trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh, BHXH các cơ sở, hoặc thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch này đều miễn phí.

BHXH tỉnh Gia Lai cũng khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh truyền thông chính thức của ngành, đồng thời cảnh báo người thân, bạn bè tránh bị lợi dụng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

BHXH tỉnh khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật thông tin chính thống về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: ĐVCC

Thông tin chính thức của BHXH tỉnh Gia Lai được đăng tải tại https://gialai.baohiemxahoi.gov.vn, Fanpage facebook.com/bhxhgialai, Zalo OA baohiemxahoigialai hoặc qua các số điện thoại hỗ trợ: (0256) 3811268 và Tổng đài 1900 9068.

BHXH tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi mạo danh, lừa đảo trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.