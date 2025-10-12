Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Cảnh giác trò lừa mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo; đề nghị người dân hết sức cảnh giác.

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 10-2025, trên địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

3.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Nguyễn Chơn

Phương thức lừa đảo là gọi điện đến các hộ gia đình có con trong độ tuổi 13-15, tự xưng là cán bộ Trung tâm và yêu cầu người dân đến đơn vị để “cập nhật thông tin công dân”, “tạo lập hồ sơ điện tử”. Đặc biệt, các đối tượng còn đề nghị người dân kết bạn Zalo với các số điện thoại lạ để “được hướng dẫn chi tiết”.

Để tránh trường hợp người dân sập bẫy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi đã kịp thời cảnh báo, khẳng định đơn vị không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc tạo lập hồ sơ điện tử qua điện thoại hay Zalo.

Trung tâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (số Căn cước/CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân...) qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không kết bạn Zalo hoặc làm theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ hành chính công.

Những ngày gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng lên tiếng cảnh báo để người dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác với phương thức lừa đảo này. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh.

Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: Q.H

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự

Tin tức

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại xã Phù Mỹ Ðông.

Chặn vòi thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Gia Lai ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Tin tức

(GLO)- Mặc dù nằm trong danh mục hàng cấm nhưng nhiều đối tượng ở Gia Lai vẫn bất chấp buôn bán thuốc lá điện tử. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý hành vi này nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào giới trẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

Tin tức

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

Tin tức

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

null