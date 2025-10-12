Cảnh giác trò lừa mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công

(GLO)- Một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo; đề nghị người dân hết sức cảnh giác.

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 10-2025, trên địa bàn xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Nguyễn Chơn

Phương thức lừa đảo là gọi điện đến các hộ gia đình có con trong độ tuổi 13-15, tự xưng là cán bộ Trung tâm và yêu cầu người dân đến đơn vị để “cập nhật thông tin công dân”, “tạo lập hồ sơ điện tử”. Đặc biệt, các đối tượng còn đề nghị người dân kết bạn Zalo với các số điện thoại lạ để “được hướng dẫn chi tiết”.

Để tránh trường hợp người dân sập bẫy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đề Gi đã kịp thời cảnh báo, khẳng định đơn vị không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hoặc tạo lập hồ sơ điện tử qua điện thoại hay Zalo.

Trung tâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (số Căn cước/CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân...) qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không kết bạn Zalo hoặc làm theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ hành chính công.

Những ngày gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng lên tiếng cảnh báo để người dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác với phương thức lừa đảo này. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết.