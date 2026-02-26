Bé trai 13 tuổi tử vong khi đi tắm biển ở xã Đề Gi

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25-2, em Hồ Tuấn A. (SN 2013, ở thôn Trung An, xã Đề Gi) đi xe đạp với nhóm bạn cùng trường đến tắm tại bãi biển thuộc xóm 2, thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi.

Khu vực bãi biển xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, nhóm bạn phát hiện A. bị đuối nước nên chạy lên bờ tri hô, kêu cứu. Lúc bấy giờ, một thanh niên địa phương đã bơi ra đưa A. vào bờ và tiến hành sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đề Gi triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng xác minh thông tin bước đầu, đồng thời thông báo, hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà.

Ông Ngô Đăng Ngọc - Bí thư Chi bộ thôn Chánh Lợi (xã Đề Gi) - cho biết: Vào năm 2025, khu vực bãi biển tại xóm 2 được UBND thị trấn Cát Khánh (cũ) xây dựng nhà chòi để lập chốt canh cứu hộ, kịp thời ứng cứu các vụ tai nạn đuối nước. Tuy nhiên công trình chưa đưa vào hoạt động thì đã phải dừng lại vì nhiều lý do.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.