Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trao tiền hỗ trợ 2 gia đình có con bị đuối nước tại xã Ia Phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 18-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có con bị tử vong do đuối nước trên địa bàn xã Ia Phí.

1000098679.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ gia đình em N.T.N.Y. ﻿Ảnh: Ngọc Duy

Hai nạn nhân là em N.T.C.T. (SN 2012) và em N.T.N.Y. (SN 2018, cùng trú tại làng Roih, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai). Gia đình cả hai em đều thuộc diện hộ khó khăn của địa phương.

Trước đó, vào chiều 17-1, trong lúc đi chăn bò, hai em không may rơi xuống hồ chứa nước tưới cà phê và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các em.

1000098677.jpg
Ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngôi nhà yêu thương trao tiền hỗ trợ của các nhà tài trợ cho gia đình em N.T.C.T. Ảnh: Ngọc Duy

Trước mất mát đau lòng này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các nhà tài trợ đã đến thăm, động viên và trao 18 triệu đồng hỗ trợ hai gia đình. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 triệu đồng (mỗi gia đình 2 triệu đồng), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng (mỗi gia đình 5 triệu đồng), Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa Honda Trang hỗ trợ 4 triệu đồng (mỗi gia đình 2 triệu đồng).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao quà "Xuân yêu thương" cho bệnh nhi ung thư máu

Trao 25 suất quà cho các bệnh nhi ung thư máu

Từ thiện

(GLO)- Chiều 9-1, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Hoài Nhơn

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Từ thiện

(GLO)- Hòa trong không khí chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, sáng 7-1, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai

Từ thiện

(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

Từ thiện

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).

null