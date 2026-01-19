Trao tiền hỗ trợ 2 gia đình có con bị đuối nước tại xã Ia Phí

Hai nạn nhân là em N.T.C.T. (SN 2012) và em N.T.N.Y. (SN 2018, cùng trú tại làng Roih, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai). Gia đình cả hai em đều thuộc diện hộ khó khăn của địa phương.
Trước đó, vào chiều 17-1, trong lúc đi chăn bò, hai em không may rơi xuống hồ chứa nước tưới cà phê và tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các em.
Trước mất mát đau lòng này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các nhà tài trợ đã đến thăm, động viên và trao 18 triệu đồng hỗ trợ hai gia đình. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 triệu đồng (mỗi gia đình 2 triệu đồng), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng (mỗi gia đình 5 triệu đồng), Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa Honda Trang hỗ trợ 4 triệu đồng (mỗi gia đình 2 triệu đồng).