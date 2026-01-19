Trao tiền hỗ trợ 2 gia đình có con bị đuối nước tại xã Ia Phí

(GLO)- Chiều 18-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình có con bị tử vong do đuối nước trên địa bàn xã Ia Phí.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ gia đình em N.T.N.Y. ﻿Ảnh: Ngọc Duy

Hai nạn nhân là em N.T.C.T. (SN 2012) và em N.T.N.Y. (SN 2018, cùng trú tại làng Roih, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai). Gia đình cả hai em đều thuộc diện hộ khó khăn của địa phương.

Trước đó, vào chiều 17-1, trong lúc đi chăn bò, hai em không may rơi xuống hồ chứa nước tưới cà phê và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các em.

Ông Lê Đức Lâu-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngôi nhà yêu thương trao tiền hỗ trợ của các nhà tài trợ cho gia đình em N.T.C.T. Ảnh: Ngọc Duy

Trước mất mát đau lòng này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các nhà tài trợ đã đến thăm, động viên và trao 18 triệu đồng hỗ trợ hai gia đình. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 triệu đồng (mỗi gia đình 2 triệu đồng), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai hỗ trợ 10 triệu đồng (mỗi gia đình 5 triệu đồng), Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa Honda Trang hỗ trợ 4 triệu đồng (mỗi gia đình 2 triệu đồng).