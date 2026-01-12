Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao 100 suất quà Tết cho người dân xã Canh Vinh

(GLO)- Ngày 11-1, tại xã Canh Vinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát và lãnh đạo địa phương trao 100 suất quà cho các hộ dân. Ảnh: CTV

Theo đó, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát và lãnh đạo địa phương đã trao 100 suất quà (mỗi suất gồm quà và 500.000 đồng tiền mặt) cho các hộ dân. Kinh phí quà tặng được trích từ nguồn vận động ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 10-2-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai chương trình "Tết Nhân ái" với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau.

