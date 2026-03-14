Công ty Cao su Chư Prông hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 13-3, tại làng Pó (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

lanh-dao-cong-doan-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-chu-prong-trao-bang-ho-tro-xay-nha-mai-am-cong-doan-cho-gia-dinh-chi-siu-sec.jpg
Đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông trao bảng hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Siu Séc. Ảnh: Hà Đức Thành

Trường hợp được hỗ trợ lần này là gia đình chị Siu Séc, công nhân khai thác thuộc Đội sản xuất cao su Suối Mơ. Ngôi nhà có diện tích gần 100 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Được biết, từ tháng 12-2025 đến nay, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình công nhân dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm anh Rơ Châm Dép (Đội sản xuất cao su Thanh Bình) và anh Rơ Mah Hla (Đội sản xuất cao su An Phú).

Tin liên quan

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang có Tổng Giám đốc mới

(GLO)- Sáng 4-3, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Trần Thanh Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Có thể bạn quan tâm

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Tuần lễ áo dài tại các đơn vị

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ thi công Dự án sân bay Phù Cát.

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

null