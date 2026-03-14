Công ty Cao su Chư Prông hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 13-3, tại làng Pó (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông trao bảng hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Siu Séc. Ảnh: Hà Đức Thành

Trường hợp được hỗ trợ lần này là gia đình chị Siu Séc, công nhân khai thác thuộc Đội sản xuất cao su Suối Mơ. Ngôi nhà có diện tích gần 100 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Được biết, từ tháng 12-2025 đến nay, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình công nhân dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm anh Rơ Châm Dép (Đội sản xuất cao su Thanh Bình) và anh Rơ Mah Hla (Đội sản xuất cao su An Phú).