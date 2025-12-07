Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Chú trọng xây dựng lực lượng

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông hiện có 7 đội sản xuất đảm nhận nhiệm vụ trồng mới, chăm sóc và khai thác mủ cao su, cùng 2 xí nghiệp gồm: Chế biến vận tải, chế biến gỗ và 1 TTYT.

Các đơn vị của Công ty đứng chân trên địa bàn hơn 80 thôn, làng, trong đó có những nơi giao thông còn khó khăn, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Chính vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, công nhân và người lao động, Công ty đặc biệt chú trọng củng cố, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh. Trong đó, việc xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh và rộng khắp được coi là yếu tố then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Hiện nay, lực lượng tự vệ của Công ty có 105 đồng chí, trong đó Ban CHQS Công ty gồm 4 đồng chí. Theo hướng dẫn của cấp trên, lực lượng tự vệ được biên chế thành 5 tiểu đội, gồm: Lực lượng tự vệ tại chỗ, lực lượng tự vệ cơ động, lực lượng tự vệ súng máy phòng không 12,7 mm…

luc-luong-co-dong-4539.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự Công ty giao nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ cơ động. Ảnh: V.Hoàng

Ông Trần Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác quân sự, quốc phòng luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Đây là điều kiện quan trọng để Công ty phát triển bền vững. Vì vậy, thời gian qua, Công ty luôn ưu tiên xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ, đồng thời đảm bảo các chế độ hỗ trợ khi huấn luyện và chính sách hậu phương khác”.

Hiện lực lượng tự vệ của Công ty được biên chế đầy đủ theo quy định. Tổng số cán bộ, đảng viên trong lực lượng là 41 đồng chí. Hằng năm, Đảng ủy Công ty đều có nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng - quân sự, đồng thời Ban CHQS lập kế hoạch xây dựng lực lượng và huấn luyện tự vệ, đảm bảo 100% quân số tham gia, đúng thời gian, nội dung và đạt chất lượng.

Cán bộ chỉ huy từ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng trở lên thường xuyên tham gia các lớp tập huấn quân sự, chính trị do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với tỉnh và khu vực phòng thủ tổ chức, nhờ đó trình độ mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao.

Bám địa bàn, sẵn sàng nhiệm vụ

Công ty hiện có hơn 1.600 cán bộ, công nhân viên, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Địa bàn sản xuất, kinh doanh của Công ty gần khu vực biên giới, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong nhiều năm qua, lực lượng tự vệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vườn cây, đội sản xuất và địa bàn.

Anh Lê Thành Nam, Tiểu đội trưởng Tiểu đội tự vệ tại chỗ, chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi thường xuyên trực để bảo vệ địa bàn, tài sản của đơn vị, đồng thời sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi cần.

Là chiến sĩ tự vệ, chúng tôi luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ địa bàn và tài sản của đơn vị. Công tác trực được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, bảo vệ tốt các mục tiêu được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng tự vệ thường xuyên phối hợp với dân quân, CA các xã nơi đơn vị đứng chân tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại các khu dân cư.

Ban CHQS Công ty đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo ký quy chế phối hợp với CA xã, các đồn biên phòng nơi có diện tích vườn cao su của Công ty để kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, xử lý sự việc xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty, cho biết: “Quá trình tuyển chọn lực lượng được xem xét kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức. Trong công tác huấn luyện, các đơn vị làm tốt việc xây dựng giáo án, huấn luyện theo phương châm “Tinh gọn, vững mạnh, đều khắp” và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”.

Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu. Đội ngũ tự vệ được giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, yên tâm công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

