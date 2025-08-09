Danh mục
Công ty Cao su Chư Prông ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với Công an xã

HÀ ĐỨC THÀNH
(GLO)- Chiều 8-8, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã tiến hành tổng kết chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với Công an 7 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông với Công an các xã trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các vụ việc, không để xảy ra việc lấn chiếm đất đai, phá hoại vườn cây, các hoạt động gây mất trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

cong-an-cac-xa-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-voi-cac-doi-san-xuat-cua-cong-ty-tnhh-mtv-cao-su-chuprong-9499.jpg
Đại diện Công ty và Công an các xã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: H.Đ.T

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận liên quan đến các vấn đề như: nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến người dân xâm phạm tài sản, vườn cây, lấn chiếm đất đai; hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp điều tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản của công ty cao su; công tác giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số, phòng-chống mất cắp mủ cao su…

Tại hội nghị, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tiếp tục ký kết với Công an 7 xã (Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Boòng, Ia Puch và Ia Mơ) chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bao gồm: an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nội bộ và trật tự an toàn xã hội.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Phát huy tiềm năng, thế mạnh cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa dân tộc, anh Hvinh Nút (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mở ra hướng làm kinh tế mới, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

