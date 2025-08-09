Công ty Cao su Chư Prông ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với Công an xã

Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông với Công an các xã trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các vụ việc, không để xảy ra việc lấn chiếm đất đai, phá hoại vườn cây, các hoạt động gây mất trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại diện Công ty và Công an các xã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: H.Đ.T

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận liên quan đến các vấn đề như: nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến người dân xâm phạm tài sản, vườn cây, lấn chiếm đất đai; hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp điều tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản của công ty cao su; công tác giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số, phòng-chống mất cắp mủ cao su…

Tại hội nghị, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông tiếp tục ký kết với Công an 7 xã (Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Boòng, Ia Puch và Ia Mơ) chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bao gồm: an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh nội bộ và trật tự an toàn xã hội.