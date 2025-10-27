Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Xã Biển Hồ tích cực chuẩn bị cho Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025

(GLO)- Ủy ban nhân dân xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành văn bản triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện để Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025 diễn ra thành công.

Giải chạy do Công ty Cổ phần VietRace 365 tổ chức, diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11. Trong đó, ngày chạy chính là 2-11, bắt đầu từ 2 giờ và kết thúc vào 13 giờ cùng ngày.

Điểm xuất phát và về đích đặt tại cổng chính Khu du lịch Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ).

gia-lai-city-chay-test-cung-42km-1.jpg
Xã Biển Hồ đang tích cực chuẩn bị để hỗ trợ Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025 diễn ra thành công. Ảnh: Chiêu Ly

Theo kế hoạch, các vận động viên tham gia ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, qua nhiều cung đường đẹp trên địa bàn xã Biển Hồ như: cổng Biển Hồ, đường vòng quanh Biển Hồ, cầu treo, hàng thông trăm tuổi-đồi chè, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya, núi Chư Nâm, đập Tân Sơn…

Do đó, UBND xã Biển Hồ yêu cầu Công an xã bố trí lực lượng giữ gìn trật tự tại các khu vực tổ chức và dọc tuyến đường chạy; đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, trật tự xã hội trong phạm vi thẩm quyền.

img-3939.jpg
Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Ảnh: Hoàng Hoài

Các phòng, ban và Ban Nhân dân các thôn, làng trên địa bàn xã Biển Hồ đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của sự kiện; vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc, không buôn bán lấn chiếm đường chạy; đồng thời, chào đón du khách bằng thái độ thân thiện, văn minh.

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025 không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là cơ hội quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Gia Lai; đặc biệt là hình ảnh thơ mộng, hiền hòa của Biển Hồ đến với đông đảo vận động viên và du khách trong và ngoài tỉnh.

