Trong sương sớm chưa tan, mặt trời chưa lên, từng bước chân đã băng qua rừng thông, đồng cỏ, hồ nước để chạm đỉnh ngọn núi lửa Chư Đang Ya huyền thoại.

Các runner tham gia chạy buổi chạy thử (test route) cung đường Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn 2025. ﻿Ảnh do BTC giải cung cấp

Xuất phát từ 3h30 sáng để chạy thử cự ly 42km, anh Trần Thái Bình, một vận động viên có kinh nghiệm tham gia các giải trail, chia sẻ: “Cung đường năm nay có một số điều chỉnh so với năm trước. Ở cự ly 42 km, chúng tôi vẫn chạy qua nhiều thắng cảnh quen thuộc, nhưng năm nay thêm điểm mới là băng qua 2/3 núi Chư Nâm (không lên đến đỉnh).

Tôi hoàn thành đường chạy trong 6 tiếng và đó là khoảng thời gian thật sự tận hưởng, xứng đáng bởi khung cảnh quá đẹp. Ban tổ chức đưa thêm núi Chư Nâm vào bản đồ đường chạy đã tạo thêm kịch tính, thêm trải nghiệm thú vị cho các runner”.

Núi Chư Nâm được đưa vào cung đường chạy năm 2025

Những cung đường tuyệt đẹp của Gia Lai City Trail 2025

Một nữ vận động viên trên đường chạy thử ngang qua núi lửa Chư Đang Ya

Cung đường Gia Lai City Trail 2025 dẫn qua những thắng cảnh nổi bật của cao nguyên Gia Lai như Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, chùa cổ Bửu Minh, đập Tân Sơn, cánh đồng Ngô Sơn, núi lửa Chư Đăng Ya và núi Chư Nâm.

Đặc biệt, Chư Đăng Ya – top 10 núi lửa đẹp nhất thế giới – là điểm ấn tượng trên đường chạy. Ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, khi các chân chạy chạm đỉnh, sương núi vẫn chưa tan. Sau mùa mưa dài, cỏ mọc cao lút đầu người, trải dài trên “sống lưng khủng long” của ngọn núi.

Dù đôi chân phải vất vả băng qua những bãi cỏ ướt đẫm sương, nhưng đổi lại là khung cảnh tuyệt đẹp khiến ai cũng muốn dừng lại để chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Đỉnh Chư Đang Ya nằm trên đường chạy của Gia Lai City Trail 2025

Các vận động viên checkin đỉnh núi lửa ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển

Vợ chồng chị Nguyễn Hồng Nhung đều đăng ký cự ly 42 km và cùng có mặt trong buổi chạy thử. Chị Nhung cho biết: “Đường chạy năm nay khó hơn năm ngoái nhưng đẹp hơn, đặc biệt là khi đi qua những ngọn núi, những đập nước trong xanh như ngọc, những rừng thông mát lạnh buổi sớm hay lội qua những dòng suối vắt ngang cung đường”.

Chị Nguyễn Hồng Nhung trong buổi chạy thử

Các runner sẵn sàng chinh phục đường chạy

Tuy nhiên, theo chị, đây là cung đường hỗn hợp – vừa trail, vừa road – có nhiều đoạn dốc đứng đòi hỏi kỹ năng tốt. “Nếu ai không quen chạy địa hình sẽ gặp không ít thử thách.

Chưa kể, do vừa mưa xong nên nhiều chỗ khá lầy lội. Giày của tôi nặng thêm cả ký vì đất đỏ bám dính. Nhiều runner phải dừng lại bên suối để rửa giày mới có thể chạy tiếp. Hy vọng đến thời điểm giải chính thức diễn ra, đường chạy sẽ khô ráo và đẹp hơn”, chị nói.

Đường chạy Gia Lai City Trail 2025 qua nhiều thắng cảnh nổi bật của cao nguyên Gia Lai

Các vận động viên chạy qua đập Tân Sơn

Gia Lai City Trail 2025 dự kiến diễn ra từ 31-10 đến 2-11, trong đó ngày chạy chính là 2-11. Giải do Công ty cổ phần Vietrace365 phối hợp với các đơn vị và địa phương của Gia Lai tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 2.500 vận động viên tham gia ở bốn cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Trước đó, mùa giải 2024 từng gây ấn tượng mạnh khi quy tụ hơn 6.800 runner trong và ngoài nước.

Được tổ chức vào mùa đẹp nhất trong năm của cao nguyên, Gia Lai City Trail – Giấc mơ đại ngàn 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp về thể thao gắn với thiên nhiên, văn hóa và du lịch địa phương.