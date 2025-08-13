Danh mục
Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn chính thức mở cổng đăng ký

(GLO)- Từ 19 giờ ngày 11-8, Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn mùa giải thứ ba chính thức mở cổng đăng ký.

473619419-477695612036530-6604284725515463339-n-5907.jpg
Gia Lai City Trail 2024 thu hút gần 7.000 vận động viên tham gia. Ảnh: BTC

Từ thời điểm này, các vận động viên có thể đăng ký trực tuyến trên timve365.vn với 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Giá vé (bib) tùy theo cự ly và thời điểm đăng ký, dao động từ 399.000 đồng đến 1.299.000 đồng.

Tiếp nối thành công ở 2 mùa giải trước khi thu hút tổng hơn 12.000 vận động viên và tốc độ tăng trưởng hơn 40% mỗi năm, năm nay, Ban tổ chức Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn đặt mục tiêu thu hút 10.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia.

city-trail.jpg
Gia Lai City Trail 2025 dự kiến thu hút 10.000 vận động viên tham gia. Ảnh: BTC

Đặc biệt, thời điểm tổ chức trùng với Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chạy giữa thiên nhiên hùng vĩ cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ và không gian văn hóa đặc sắc tại Gia Lai với các địa danh nổi tiếng như: khu lâm viên Biển Hồ, đồi chè Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đăng Ya, cánh đồng Ngô Sơn…

null