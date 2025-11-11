(GLO)- Với mong muốn tạo cho học sinh một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và tránh xa những tiêu cực xã hội, thầy Trương Tất Mạnh-Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã khởi xướng thành lập Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn Trường THCS Phan Bội Châu.

Thành lập từ tháng 10-2024, CLB hiện có hơn 20 thành viên sinh hoạt thường xuyên với 2 bàn bóng đặt ngay trong khuôn viên nhà trường. Vị trí thuận lợi giúp học sinh dễ dàng tham gia, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo môi trường sinh hoạt tích cực sau giờ học.

“Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần, cho mọi thành viên đến chơi, từ sáng đến tối, kể cả Chủ nhật. Khi nào hết người chơi mới đóng cửa”, ông Trương Tất Mạnh-Chủ nhiệm CLB bóng bàn Trường THCS Phan Bội Châu tươi cười cho biết.

CLB bóng bàn Trường THCS Phan Bội Châu: Sân chơi nhỏ, ý nghĩa lớn. Ảnh: H.H

Dù không phải là giáo viên thể chất hay vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, nhưng với niềm say mê thể thao, đặc biệt là môn bóng bàn, thầy Mạnh đã thu hút nhiều học sinh và người dân địa phương cùng tham gia chơi môn thể thao này.

“Ban đầu chỉ có 5 thành viên, nhưng vì môn bóng bàn dễ chơi, lại chơi trong nhà, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nên ngày càng có nhiều phụ huynh đưa con em đến học và rèn luyện”-ông Mạnh cho biết.

Để tăng tính hấp dẫn, CLB thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ, trung bình 2-3 tháng một lần. Bên cạnh đó, CLB cũng thường xuyên vận động thành viên tham gia các giải đấu. Tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ I-2025 cuối tháng 8-2025 vừa qua, CLB đã xuất sắc giành 2 huy chương, gồm 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Đa dạng các lứa tuổi sinh hoạt trong CLB bóng bàn Trường THCS Phan Bội Châu. Ảnh: H.H

Ngay từ khi thành lập, CLB đã xác định mục tiêu vừa rèn luyện sức khỏe cho học sinh, vừa hướng tới đào tạo lực lượng vận động viên tiềm năng cho nhà trường. Hiện CLB có 4 người hướng dẫn chính là giáo viên trong trường, cùng các thành viên là học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã Ia Hrung.

Toàn bộ kinh phí hoạt động của CLB đều từ nguồn xã hội hóa. “Cơ sở vật chất đều do mạnh thường quân, doanh nghiệp và phụ huynh hỗ trợ. Từ bàn, bóng, đến quần áo đi thi đấu cũng đều đi xin hoặc được các đơn vị tài trợ”-thầy Mạnh cho biết.

Từ chỗ phải dựng tạm sân tập bằng vật liệu đơn sơ, đến nay CLB đã có hai bàn tập khang trang, có mái che, nền gạch lát phẳng, phục vụ tốt cho các buổi tập luyện thường xuyên.

CLB bóng bàn Trường THCS Phan Bội Châu đón nhận nhiều sự ủng hộ từ phụ huynh. Ảnh: H.H

Với hơn 20 năm gắn bó với môn bóng bàn, thầy Mạnh xem đây là cách để giúp học sinh “cai” điện tử, hướng đến lối sống lành mạnh. “Bóng bàn là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp các em rèn tính kiên trì, kỷ luật và tinh thần thể thao”-thầy Mạnh chia sẻ.

Các học viên được học miễn phí, chỉ đóng 25.000 đồng/tháng để mua bóng tập, một hình thức vừa tượng trưng vừa giúp các em có trách nhiệm hơn trong sinh hoạt tại CLB. “CLB hoạt động không vì lợi nhuận, chỉ mong các em có chỗ vui chơi, được rèn luyện và phát triển”-thầy Mạnh nói.

Nhờ môi trường tập luyện năng động, nhiều em học sinh đã trưởng thành cả về kỹ năng và ý thức kỷ luật. Em Lê Hải Ngọc, thành viên CLB, chia sẻ: “Được học và chơi ở CLB em cảm thấy rất vui. Lần gần nhất em được tham gia thi đấu cấp tỉnh, em học hỏi được nhiều điều và có thêm động lực rèn luyện”.

Tương tự, em Hoàng Đức Nguyên (lớp 8C1, Trường THCS Phan Bội Châu) cho biết: “Bộ môn này giúp em giảm thời gian chơi game, ít dùng điện thoại hơn. Gia đình em cũng rất ủng hộ, nên em cảm thấy thoải mái khi tham gia tập luyện”.

Còn ông Lê Anh Kiều (thôn Lập Thành, xã Ia Hrung), phụ huynh có 3 con theo học, chia sẻ: “Đây là một sân chơi lành mạnh trong trường học. Khi tham gia CLB, các con tiến bộ nhanh, có đam mê và tinh thần tập luyện nghiêm túc. Tôi mong CLB tiếp tục phát triển để các em có cơ hội thi đấu ở những sân chơi lớn hơn”.

Với tâm huyết của người thầy cùng sự chung tay của cộng đồng, Câu lạc bộ bóng bàn Trường THCS Phan Bội Châu đang trở thành điểm sáng của phong trào thể thao học đường vùng ven, góp phần hình thành thế hệ học sinh khỏe mạnh, năng động và sống tích cực.