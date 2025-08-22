66 vận động viên tham gia Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ I-2025

(GLO)- Sáng 22-8, tại Câu lạc bộ Bóng bàn Thanh Hoàn (39B Hồ Tùng Mậu, phường Thống Nhất), Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai tổ chức Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ I-2025.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-8), quy tụ 66 vận động viên đến từ 8 câu lạc bộ trong tỉnh. Trong đó có 11 tay vợt đến từ 2 đơn vị ở phía Đông tỉnh tham gia, với 8 nữ và 3 nam.

Các vận động viên thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải tranh tài ở 4 nhóm tuổi nam (10-11, 12-13, 14-15, 16-17) và 3 nhóm tuổi nữ (10-11, 12-13, 14-15); thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ. Các trận đấu áp dụng thể thức 5 hiệp thắng 3, mỗi hiệp 11 điểm, theo luật hiện hành.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao vào chiều 23-8.

Đây là dịp để các tay vợt lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng có cơ hội giao lưu, học hỏi; đồng thời, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng, xây dựng lực lượng kế cận cho bóng bàn Gia Lai trong thời gian đến.