Những sân chơi thể thao kết nối doanh nhân trẻ

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng, các câu lạc bộ (CLB) thể thao thuộc Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã giúp các thành viên gắn kết, sẻ chia và lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng.

Giữa tháng 10-2025, tại sân bóng xã Ia Krái, CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai (thuộc Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai) đã tổ chức Giải Bóng đá năm 2025. Giải quy tụ 4 đội bóng gồm: CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai, Công an xã Ia Krái, Đoàn xã Ia Krái và đội lão tướng xã Ia Grai. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Những tiếng reo hò của khán giả đã tạo nên một ngày hội thể thao rộn ràng, ấm áp tình người. Sau những trận cầu đầy kịch tính, CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai xuất sắc giành giải nhất.

Trận chung kết giữa Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai và đội Đoàn xã Ia Krái. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ dừng lại ở niềm vui thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai đã trao 50 suất quà (400 nghìn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Krái.

Anh Nguyễn Ngọc Tốt-Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ Nguyễn Nguyên (phường Pleiku) chia sẻ: “Giải đấu giúp chúng tôi vừa được thỏa đam mê thể thao, vừa có cơ hội sẻ chia với cộng đồng. Toàn bộ kinh phí quà tặng đều do các thành viên CLB tự nguyện đóng góp”.

Thành lập từ tháng 3-2023 với chỉ vài thành viên yêu bóng đá, đến nay, CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Gia Lai đã có hơn 20 thành viên thường xuyên sinh hoạt, tập luyện đều đặn vào chiều thứ 4 và thứ 7 hằng tuần tại sân bóng Phù Đổng (phường Hội Phú).

Ngoài hoạt động rèn luyện thể thao, CLB thường xuyên tổ chức các trận giao hữu với tổ chức Đoàn, Hội Doanh nhân trong và ngoài tỉnh, đồng thời tham gia Giải Bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2025 tại tỉnh Tây Ninh.

Anh Nguyễn Thanh Tâm-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, Chủ nhiệm CLB-cho biết: “Mỗi giải đấu là dịp để hội viên rèn luyện sức khỏe, tăng cường kết nối giao thương và lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia với cộng đồng. Chúng tôi dự kiến mỗi quý sẽ tổ chức một giải đấu gây quỹ tặng quà cho trẻ em và người dân khó khăn”.

Câu lạc bộ Tennis-Pickleball Doanh nhân trẻ Bình Định cũng đang trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao. CLB Tennis được thành lập năm 2015, còn CLB Pickleball ra đời vào đầu năm 2025, sau đó hợp nhất từ tháng 8-2025 với phương châm “Kết nối đam mê-Lan tỏa sức trẻ”.

Câu lạc hiện có 25 thành viên thường xuyên sinh hoạt, giao lưu vào các ngày trong tuần. Các thành viên không chỉ tham gia các giải đấu địa phương mà còn tham gia Giải Pickleball Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ I-2025 tại tỉnh Quảng Ninh. Ngoài thể thao, các thành viên còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

CLB Tennis - Pickleball Doanh nhân trẻ Bình Định đang trở thành điểm hẹn của những người đam mê thể thao. Ảnh: ĐVCC

Mới đây, chị Phạm Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm CLB Tennis-Pickleball Doanh nhân trẻ Bình Định đã tổ chức hoạt động đấu giá cây vợt pickleball có chữ ký của 4 VĐV nổi tiếng: Quang Dương, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh và Trịnh Linh Giang. Số tiền đấu giá 10 triệu đồng được chị Hiền gửi đến Tỉnh đoàn Gia Lai để ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Anh Võ Anh Tuấn, Chủ nhiệm CLB Tennis-Pickleball Doanh nhân trẻ Bình Định, cho hay: “Các thành viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng thể thao giúp chúng tôi kết nối, chia sẻ, động viên nhau hoàn thành tốt công việc. Nhiều mối quan hệ hợp tác cũng bắt đầu từ những giải đấu giao hữu. CLB thường xuyên tổ chức các giải đấu gây quỹ để tặng quà cho học sinh và người dân khó khăn”.

Ngoài ra, CLB Bóng đá Doanh nhân trẻ Bình Định (thuộc Hội Doanh nhân trẻ Bình Định) cũng đang phát huy hiệu quả. Những trận cầu sôi động không chỉ giúp doanh nhân duy trì sức khỏe, mà còn lan tỏa tinh thần “Khỏe để kiến tạo-Gắn kết để phát triển”.