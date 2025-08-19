Danh mục
Đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai FC tham gia Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần VIII

(GLO)- Tối 18-8, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai FC đã tổ chức lễ xuất quân và ra mắt áo đấu, nhà tài trợ tham gia Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần VIII-Tây Ninh 2025.

Giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 tranh cúp PIMA-Sacombank là hoạt động thể thao thường niên do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chỉ đạo, Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức.

Theo đó, giải diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-8) tại Sân vận động Long An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), thi đấu theo thể thức sân bóng đá 7 người.

Đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai FC tham gia giải với đội hình 20 thành viên. Các vận động viên và huấn luyện viên đều là doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh.

Đội bóng Doanh nhân trẻ Gia Lai FC sẵn sàng thi đấu hết mình. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham gia giải năm nay có 28 đội bóng doanh nhân trẻ trên cả nước, được chia thành 7 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn các đội vào 7 Serie, từ Serie A đến Serie G. Đội đứng đầu mỗi Serie sẽ giành cúp tương đương.

Tập đoàn Khoa học Quốc tế Trường Sinh là nhà tài trợ chính cho đội bóng. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải năm nay do Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh (mới) đăng cai tổ chức, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đồng thời, giải đấu cũng giúp tăng cường kết nối giao thương, rèn luyện sức khỏe, giao lưu, mở rộng quan hệ giữa các hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đa dạng các hoạt động nhằm thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội.

