Chính quyền phải thay đổi nhận thức, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Tham dự diễn đàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; ông Hoàng Bình Quân-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; PGS.TS Trần Đình Thiên-nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các sở, ngành cùng 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025 cụm Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Khẳng định vai trò kinh tế tư nhân

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phan Thanh Thiên-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai-nhấn mạnh: Việc tổ chức diễn đàn là để nhận diện vấn đề, hiến kế giải pháp, khuyến nghị chính sách thiết thực, khả thi, tập trung vào những nội dung ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của cộng đồng doanh nghiệp như làm sao giảm chi phí tuân thủ, loại bỏ “giấy phép con”, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; việc tiếp cận vốn, tín dụng và đất đai…

“Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hôm nay không chỉ nuôi dưỡng giấc mơ làm giàu chính đáng, mà còn gánh trên vai trách nhiệm dựng xây đất nước hùng cường. Với tinh thần “Tiên phong đổi mới-Kiến tạo giá trị”, tôi tin rằng cộng đồng doanh nhân tư nhân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ không chỉ vượt qua thách thức, mà còn tạo nên bước đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao”- ông Thiên bày tỏ.

PGS-TS Trần Đình Thiên phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Hà Duy

Tại diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước ngoặt lịch sử khi khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, là lực lượng tiên phong của nền kinh tế. Theo ông, phát triển kinh tế tư nhân cần tập trung “cởi trói”, xóa bỏ phân biệt đối xử, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải trang bị năng lực mới, từ sáng tạo trí tuệ đến bản lĩnh thị trường.

Ông Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tham luận về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên vùng và vai trò kinh tế tư nhân. Ảnh: DNCC

Với góc nhìn về khoa học công nghệ-đổi mới sáng tạo liên vùng, ông Vũ Hồng Quân-Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định-cho rằng: “Thay vì mỗi tỉnh đi riêng, hãy cùng xây dựng một chuỗi đổi mới sáng tạo vùng, trong đó Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nam Trung bộ và Tây Nguyên đóng vai trò trung tâm kết nối. Trong ngắn hạn, đến năm 2027, có thể triển khai vườn ươm công nghệ tại Quy Nhơn; tầm nhìn dài hạn đến sau năm 2030 là hình thành cụm công nghiệp công nghệ cao tại cửa ngõ Tây Nguyên, kết nối Pleiku-Quy Nhơn, vừa có hậu cần cảng biển, vừa tiếp cận được lao động vùng cao. Doanh nghiệp tư nhân của vùng sẵn sàng góp phần vào từng mắt xích nhỏ: hỗ trợ ươm tạo startup, tài trợ học bổng kỹ sư công nghệ và kết nối chuyên gia về địa phương”.

Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Diễn đàn cũng dành thời gian cho phiên đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chính quyền địa phương và chuyên gia.

Ông Nguyễn Quang Duy-Chủ tịch HĐQT D&T Group, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đề xuất một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Hà Duy

Trước thực trạng doanh nghiệp trong khu vực chủ yếu nhỏ và siêu nhỏ, khó khăn trong tiếp cận vốn và thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Nguyễn Quang Duy-Chủ tịch HĐQT D&T Group, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa-đề xuất nhiều giải pháp để phát triển doanh nghiệp tư nhân như: cắt giảm thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, xây dựng vườn ươm liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân-FDI-doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh đào tạo về quản trị, tài chính, marketing số.

Quang cảnh Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Các đại biểu cũng kiến nghị về xúc tiến thương mại, thu hút nguồn nhân lực, chính sách đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ; ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị nông sản; kết nối doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn lớn; khai thác lợi thế cảng biển, cao tốc, sân bay để hình thành chuỗi cung ứng mới. Những ý kiến này sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổng hợp, báo cáo tại phiên đối thoại cấp bộ, ngành và phiên toàn thể cấp cao VPSF 2025 vào tháng 9 tới.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, rào cản lớn nhất hiện nay là chính quyền ra văn bản nhưng doanh nghiệp không quan tâm. Tôi mong khi chính quyền ra thể chế, doanh nghiệp nghiên cứu, có cách tiếp cận mới, nếu có vướng mắc thì doanh nghiệp chủ động đề xuất những giải pháp chính xác, hướng về cái chung. Doanh nghiệp phải đổi mới, phải nghĩ lớn, làm lớn. Doanh nghiệp phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh liêm chính, trách nhiệm với cộng đồng.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai trưng bày tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chính quyền sẽ ít can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp và làm sao để doanh nghiệp ít phải gặp chính quyền, chuyển từ “kiểm điểm” sang “tìm hiểu”. Chính quyền hiện được giao nhiều chỉ số KPI, trong đó quan trọng nhất là tăng trưởng, mà tăng trưởng phụ thuộc vào doanh nghiệp, nếu chính quyền không tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì sẽ không đảm bảo tăng trưởng, tức là không đảm bảo KPI. Vì vậy, chính quyền phải thay đổi nhận thức, tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Về thanh-kiểm tra trong năm, 1 doanh nghiệp chỉ 1 đơn vị kiểm tra. Về phía tỉnh sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tăng cường thu hút doanh nghiệp FDI”.