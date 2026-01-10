Thuế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hơn 31.477 tỷ đồng thuế nội địa năm 2026

(GLO)- Chiều 9-1, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, đơn vị phấn đấu thu hơn 31.477 tỷ đồng thuế nội địa trong năm 2026.

Dự hội nghị có Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo Thuế tỉnh, với tinh thần lấy người nộp thuế (NNT) làm trung tâm phục vụ, năm 2025, toàn ngành đã tích cực đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT đầu tư phát triển kinh doanh, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế và nuôi dưỡng nguồn thu.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp trong quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhờ đó, tổng thu nội địa đạt 27.783 tỷ đồng, vượt 40,1% dự toán Trung ương giao, vượt 21,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,8% so với năm 2024 và cao nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo Cục Thuế và UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ Tài chính cho 2 tập thể thuộc Công an tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Năm 2026, Chính phủ và HĐND tỉnh giao cho Thuế tỉnh thu 27.082 tỷ đồng, song để có thêm nguồn lực đầu tư, UBND tỉnh giao cho toàn ngành thu hơn 31.477 tỷ đồng thuế nội địa.

Nhằm đảm bảo nhiệm vụ được giao, Thuế tỉnh tập trung rà soát tất cả sắc thuế, nguồn thu, từ đó xây dựng kịch bản thu thuế theo từng tháng, quý và thường xuyên phân tích từng nguyên nhân khiến số thu tăng hoặc giảm để triển khai các biện pháp quản lý, thu thuế phù hợp, hiệu quả.

Toàn ngành tiếp tục gia tăng hàm lượng công nghệ thông tin, số hóa toàn diện công tác quản lý thuế và tích cực hỗ trợ NNT đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó là quản lý chặt nguồn thu, nhất là nguồn thu phát sinh; đôn đốc tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kê khai nộp thuế đúng quy định. Mặt khác, tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hành vi gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử; truy thu, xử lý nợ thuế, kết hợp các biện pháp chống thất thu thuế…

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục thuế Mai Xuân Thành lưu ý Thuế tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, tạo điều kiện thuận lợi cho họ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, nhận diện toàn diện các nguồn thu, phát huy công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, thu thuế gắn với công tác kiểm tra xử lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Thuế tỉnh, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh tiếp tục lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và NNT đối với sự phục vụ của ngành Thuế tỉnh.

Trên tinh thần đó, toàn ngành phải tích cực đồng hành, hỗ trợ NNT phát triển sản xuất kinh doanh, tự giác nộp thuế và nuôi dưỡng nguồn thu.

Cùng với đó, rà soát tất cả sắc thuế, nguồn thu trên mọi lĩnh vực, có giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ việc kê khai thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ ngay từ đầu năm.

Đồng thời, tăng cường chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, trốn thuế. Thuế tỉnh cũng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thu ngân sách làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ.

Cục trưởng Cục thuế Mai Xuân Thành tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Thuế tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp với cơ quan thuế nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Cục Thuế cũng tặng giấy khen cho 10 tập thể và 213 cá nhân thuộc Thuế tỉnh đã có thành tích tốt trong công tác thuế.

Thuế tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể và 56 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh.