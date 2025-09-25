Chuyển đổi số, đổi mới tư duy quản lý, góp phần tăng thu ngân sách

(GLO)- Trên nền tảng đạt được trong giai đoạn 2021-2025, ngành Thuế Gia Lai bước vào giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm cao.

Ngành xác định tiếp tục chuyển đổi số mạnh mẽ, đổi mới tư duy quản lý theo hướng phục vụ, nỗ lực cao nhất để cùng thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh từ 10-10,5%/năm, thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 41.000 tỷ đồng.

Hoàn thành “nhiệm vụ kép” giai đoạn 2021-2025

Thu ngân sách nhà nước luôn là chỉ tiêu then chốt trong phát triển KT-XH của tỉnh. Khép lại giai đoạn 2021-2025, ngành Thuế Gia Lai đã hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa thu vượt chỉ tiêu, vừa triển khai tốt chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước nội địa ước thực hiện 102.652 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,3%/năm. So với dự toán Trung ương giao, vượt 25,6%; so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 12,2%.

Ngành Thuế tỉnh chuyển đổi tư duy quản lý, góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo động lực gia tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Ảnh: S.C

Một điểm đặc biệt đáng ghi nhận là tất cả địa phương trong tỉnh đều hoàn thành dự toán được giao, qua đó, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và các nhiệm vụ phát triển.

Ông Lê Minh Nhựt-Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai-đánh giá: Ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong giai đoạn 2020-2022 gây đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát, liên tục của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và tỉnh, ngành Thuế tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn liên quan đến thuế, phí, tiền thuê đất; qua đó, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách.

Trong giai đoạn 2020-2024, tổng số thuế, phí, tiền thuê đất được giảm, gia hạn trên địa bàn tỉnh đạt 9.934 tỷ đồng. Nhiều chính sách quan trọng được triển khai đồng bộ như: Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; giảm 30% tiền thuê đất hằng năm; giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; giảm thuế suất giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho một số ngành hàng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu…

Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nhu cầu đã phát huy hiệu quả hỗ trợ nền kinh tế vượt khó, đồng thời tạo tâm lý tích cực trong xã hội, giúp chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất yên tâm sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính

Ông Trần Văn Thịnh-Tổng Giám đốc Toyota Gia Lai (phường Hội Phú) chia sẻ: Thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, trong đó có thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu-mặt hàng thiết yếu, đã trực tiếp giảm chi phí đầu vào sản xuất, tiêu dùng, đồng thời bình ổn giá cả. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy rằng đây là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp và người dân có thêm sức bật để phục hồi kinh tế.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ảnh: S.C

Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Quynh-Tổng Giám đốc Honda Ô tô Gia Lai (phường An Phú) cho biết: Chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô đã tạo động lực thúc đẩy sức mua, tăng trưởng doanh số, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định. Người dân được lợi về chi phí, doanh nghiệp bán được hàng, ngân sách vẫn có nguồn thu.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, ngành Thuế Gia Lai đặt trọng tâm vào các nhóm giải pháp chiến lược. Trong đó, chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, kê khai, nộp và hoàn thuế. Các dịch vụ thuế điện tử sẽ tiếp tục được mở rộng, liên thông với hệ thống ngân hàng, hải quan, kho bạc… nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, giảm thời gian, chi phí tuân thủ.

Toàn ngành cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cam kết minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường kiểm soát quy trình giải quyết, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức cơ quan thuế hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế. Ảnh: S.C

Bên cạnh đó, đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ và đồng hành. Theo đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ càng được chú trọng, hướng đến hình thành văn hóa tuân thủ thuế tự nguyện, bền vững.

Với quyết tâm chuyển đổi số, cải cách hành chính và đổi mới tư duy quản lý, ngành Thuế Gia Lai sẽ tiếp tục khẳng định vai trò “người bạn đồng hành tin cậy” của người dân và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Ông Lê Minh Nhựt nhấn mạnh: Chúng tôi kiên định mục tiêu chuyển đổi số gắn với chuyển đổi tư duy quản lý, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo. Đây chính là động lực thúc đẩy đầu tư, sản xuất, qua đó gia tăng nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.