Khách hàng bị thiệt hại do bão lũ được giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Theo đó, việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bao gồm: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định.

Khách hàng bị thiệt hại bởi bão lũ được giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm. Ảnh: Internet

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão lũ lớn từ tháng 7 đến tháng 10-2025.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý.