Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Khách hàng bị thiệt hại do bão lũ được giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TTO, CLO)

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Theo đó, việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bao gồm: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành; xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định.

khach-hang-bi-thiet-hai-do-bao-lu-duoc-giam-lai-suat-cho-vay.jpg
Khách hàng bị thiệt hại bởi bão lũ được giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm. Ảnh: Internet

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão lũ lớn từ tháng 7 đến tháng 10-2025.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Tài chính

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

Tài sản mã hoá mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Tài chính

Ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính thức khởi động thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang lại nhiều cơ hội lớn đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho Chính phủ, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Tài chính

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

Tài chính

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

null