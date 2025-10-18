Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lên đường cứu trợ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, do ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn.
Sáng 18-10, đoàn xuất phát từ trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (374 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), mang theo 150 triệu đồng tiền mặt cùng hàng hóa, lương thực, thực phẩm.
Dự kiến, ngày 19-10, đoàn sẽ trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại tỉnh Hà Tĩnh.
Hoạt động này thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Gia Lai, góp phần giúp người dân Hà Tĩnh sớm ổn định cuộc sống.