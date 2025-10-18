Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lên đường cứu trợ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão lũ

DƯƠNG LINH
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác đến cứu trợ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão lũ.

Đoàn công tác gồm đại diện cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, do ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn.

Sáng 18-10, đoàn xuất phát từ trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (374 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), mang theo 150 triệu đồng tiền mặt cùng hàng hóa, lương thực, thực phẩm.

Dự kiến, ngày 19-10, đoàn sẽ trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại tỉnh Hà Tĩnh.

hoi-ctd-tinh-cuu-tro-bao-lu-1.jpg
Các tình nguyện viên sắp xếp hàng hóa trước giờ lên đường đến Hà Tĩnh. Ảnh: D.L

Hoạt động này thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Gia Lai, góp phần giúp người dân Hà Tĩnh sớm ổn định cuộc sống.

hoi-ctd-tinh-cuu-tro-bao-lu-2.jpg
Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh bắt đầu xuất phát vào sáng 18-10. Ảnh: ĐVCC
