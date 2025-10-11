Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Những ngày qua, không khí tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp. Người mang đến thùng mì, bao gạo; người gửi những món quà nhỏ gói ghém tấm lòng sẻ chia dành cho đồng bào vùng bão lũ. Tất cả đều hướng về miền Trung, miền Bắc - những nơi người dân đang nỗ lực vượt qua hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ngay sau khi phát động lời kêu gọi, phong trào ủng hộ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong toàn tỉnh. Cuối tuần này, sẽ có các đoàn cứu trợ xuất phát, hướng về các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Nguyên.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ. Ảnh: ĐVCC

Trong số đó, cơ sở Vận tải Thành Tâm (phường Hội Phú) là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng. Anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1994, đại diện cơ sở) cho biết: “Chúng tôi kêu gọi trong 9 ngày và xuất phát chiều 9-10 tại số 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú). Đoàn có 3 xe, gồm 10 người, sẽ đến tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hàng cứu trợ chủ yếu là gạo, mì tôm, sữa, nước uống, quần áo, rau củ quả... đều được chuẩn bị chu đáo”.

Anh Tâm thông tin thêm, để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, đoàn còn chuẩn bị thêm áo phao cho tất cả thành viên và một số gửi cho người dân tại điểm cứu trợ.

Cùng chung tinh thần ấy, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam tất bật chuẩn bị cho chuyến đi cứu trợ tại xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa).

Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang nhiệt tình đóng gói từng suất quà để gửi tặng người dân xã Nông Cống. Ảnh: D.L

Chị Đoàn Thị Hương-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-chia sẻ: “Chiều ngày 10-10, chúng tôi xuất phát từ UBND phường Hoài Nhơn Nam, mang theo khoảng 300 suất quà (800 nghìn đồng/suất, gồm 200 nghìn tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho người dân, 200 suất (100 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các suất quà hơn 260 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác”.

Điều đáng nói, đây là chuyến cứu trợ thứ tư của Câu lạc bộ trong 2 tháng trở lại đây, sau các điểm: xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên, ngày 14-8), xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An, ngày 18-9) và xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng, ngày 28-9). Với các thành viên, hành trình ấy không chỉ mang hàng hóa mà còn là tình thương gửi gắm đến đồng bào vùng lũ.

Chị Đoàn Thị Hương đang sắp xếp các thùng mỳ tôm cho chuyến cứu trợ tại xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 10-10. Ảnh: D.L

Không trực tiếp đến được hiện trường như các đoàn thiện nguyện, nhiều tập thể, cá nhân khác vẫn chọn cách riêng để sẻ chia. Ngày 8-10, Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) đã quyên góp 10 thùng mì tôm, 1 thùng dầu ăn, 1 thùng nước mắm và 3 thùng quần áo, gửi đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1). Đáng mến ở chỗ, dù địa bàn Vĩnh Thạnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường vẫn sẵn sàng tham gia vào hoạt động ý nghĩa này.

Hàng hóa do Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh quyên góp đã đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh vào ngày 8-10. Ảnh: ĐVCC

Chị Lê Thị Mỹ Tân-Cán bộ y tế của trường, người trực tiếp tiếp nhận và đóng gói hàng hóa-chia sẻ: “Toàn bộ viên chức, người lao động của trường hưởng ứng rất nhiệt tình. Một số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng tự nguyện góp những bộ quần áo cũ. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng trong sáng của các em hướng về đồng bào mình”.

Không chỉ các tổ chức, mà nhiều người dân cũng chủ động tìm đến Hội để gửi gắm tấm lòng. Chiều ngày 8-10, bà Nguyễn Thị Hồng Dân (phường Quy Nhơn Nam) đã đến cơ sở 1 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh để ủng hộ 500 kg gạo cho đồng bào vùng lũ.

Bà Dân xúc động nói: “Bắc-Trung-Nam là một nhà. Dù ở đâu, chúng ta vẫn là đồng bào với nhau. Khi nghe Hội phát động, tôi thật sự xót xa trước mất mát của người dân miền Bắc nên muốn góp chút lương thực, mong mọi người sớm vượt qua khó khăn”.



Bà Dân ủng hộ 500 kg gạo cho đồng bào vùng lũ theo lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trước sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể, cá nhân trong tỉnh, ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai-cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp của các tập thể, cá nhân. Hội sẽ tiếp tục kêu gọi thêm sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm gần xa. Toàn bộ hàng hóa, kinh phí quyên góp sẽ được chuyển đến đúng nơi, đúng người”.