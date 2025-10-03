Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão số 10 và thiên tai trong năm 2025

(GLO)- Ngày 2-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg về hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Theo đó, số tiền trên dùng để hỗ trợ dân sinh; khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng-chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu; bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, hạ tầng, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 12.800 tỷ đồng. Ảnh/Nguồn: baochinhphu.vn

Các địa phương được hỗ trợ gồm: Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng.

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ đúng mục đích, phạm vi, đối tượng và quy định của pháp luật; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; đồng thời, báo cáo kết quả phân bổ kinh phí và việc triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ kinh phí.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí được bổ sung nêu trên chậm nhất đến ngày 31-12-2026 theo đúng quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đã hỗ trợ các địa phương, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng vốn không đúng phạm vi, đối tượng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi về ngân sách trung ương và xử lý theo quy định.