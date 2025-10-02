Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 1-1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 182/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ báo cáo sơ bộ của các địa phương tính đến ngày 1-10-2025), đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương; ít nhất 91 nhà sập đổ, trôi; trên 144.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Có trên 34.000 ha lúa và hoa màu, 10.000 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.076 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố; trên 60.000 cây xanh bị gãy đổ, tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ theo ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

bao-so-10.jpg
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, mưa lũ sau bão vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tại Văn bản số 571/2025-VINGROUP ngày 1-10-2025, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất gói hỗ trợ để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, có nhà ở bị sập đổ, trôi, tốc mái, hư hại.

Về đề xuất trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Vingroup trong việc triển khai gói hỗ trợ.

Trong đó: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác, lập danh sách các hộ có người chết và mất tích, gia đình có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng có nhà ở bị tốc mái do bão số 10 và mưa lũ vừa qua; phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tận tay các gia đình bị thiệt hại để giúp Nhân dân vượt qua mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Trong quá trình rà soát, đánh giá, thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ phải đặc biệt lưu ý bảo đảm công khai, minh bạch, chống các hành vi trục lợi, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, phối hợp với Vingroup và các nhà hảo tâm tổ chức chuyển kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến trực tiếp người dân thuộc đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định, trong thời gian sớm nhất, hoàn thành việc hỗ trợ cho các gia đình có người chết hoặc mất tích trước ngày 5-10-2025.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 178/CĐ-TTg ngày 29-9-2025, khẩn trương huy động lực lượng, bố trí đủ nguồn lực từ dự phòng ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tập trung hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hại do các đợt bão, lũ vừa qua, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Công thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động điều tiết bảo đảm đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa (nhất là gạch, ngói, tấm lợp, tôn, sắt thép,…); quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

