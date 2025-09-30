Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh và thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp PCTT-TKCN từ sớm, từ xa.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra đảm bảo các phương tiện luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: H.P

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu kiện toàn các Ban Chỉ huy theo đúng cơ cấu quy định; xây dựng, bổ sung kế hoạch PCTT-TKCN. Trên cơ sở kế hoạch, phương án, đơn vị tham mưu phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy, gắn với chức năng, nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực trong chỉ đạo, điều hành khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, kiện toàn các phân đội PCTT-TKCN và trung đội xung kích PCTT-TKCN của cơ quan Bộ CHQS tỉnh cũng như các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Đồng thời, đơn vị tổ chức luyện tập các phương án trong kế hoạch, sẵn sàng cơ động khi có tình huống ở những địa bàn trọng điểm bão lũ; chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban CHQS cấp xã kiện toàn lực lượng PCTT-TKCN sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kịch bản sơ tán người dân theo từng cấp độ và tổ chức tập huấn, vận hành thử.

Cùng với xây dựng phương án, công tác tập huấn, huấn luyện lực lượng cũng được triển khai đồng bộ. Các đơn vị tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ về ý thức, trách nhiệm trong hỗ trợ nhân dân PCTT-TKCN; kiểm tra khả năng cơ động và bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Tô Bắc-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 An Nhơn Đông-cho hay: “Đơn vị phối hợp với các xã, phường chủ động triển khai công tác ứng phó, nhất là khảo sát, lập danh sách các khu vực trọng điểm dễ bị tác động bởi thiên tai. Từ đó, xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện hợp lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khả năng cơ động và sẵn sàng bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ” trong PCTT-TKCN.
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khả năng cơ động và sẵn sàng bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ” trong PCTT-TKCN. Ảnh: H.P

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật tại các đơn vị, bảo đảm phương tiện luôn trong tình trạng tốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ PCTT-TKCN. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh duy trì trực tổng đài 112, 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin.

Chủ động mọi tình huống

Để chủ động PCTT-TKCN trong mùa mưa bão, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nắm chắc dự báo thời tiết, xây dựng kế hoạch sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đơn cử, để ứng phó bão số 10 (bão Bualoi), BĐBP tỉnh đã thông báo, tuyên truyền cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đơn vị đã kêu gọi, hướng dẫn 504 tàu thoát khỏi vùng nguy hiểm và 5.206 tàu vào bờ, neo đậu an toàn. Đồng thời, đơn vị bắn pháo hiệu cảnh báo bão để ngư dân nắm thông tin.

Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP trong tỉnh còn duy trì 17 phân đội với 334 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn thường trực, sẵn sàng tham gia PCTT-TKCN. Đặc biệt, lực lượng BĐBP còn phối hợp với các địa phương hỗ trợ người dân gia cố, chằng buộc lồng bè nuôi thủy sản, bảo đảm an toàn trước bão.

Bộ CHQS tỉnh tập huấn, huấn luyện lực lượng kiêm nhiệm PCTT-TKCN. Ảnh: H.P
Bộ CHQS tỉnh tập huấn, huấn luyện lực lượng kiêm nhiệm PCTT-TKCN. Ảnh: H.P

Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh-khẳng định: “BĐBP tỉnh duy trì hoạt động của lực lượng PCTT-TKCN từ cấp tỉnh đến cơ sở; chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, trang bị, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai”.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh chủ động xây dựng phương án chặt chẽ để ứng phó với các tình huống phát sinh trong mùa mưa bão là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-nhấn mạnh: “Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chuẩn bị tốt về nhân lực, phương tiện, trang bị, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”.

