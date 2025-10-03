Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai vận động ủng hộ người dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 306/CTĐGL vận động ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão số 10 (Bualoi).

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến chiều 2-10, cơn bão Bualoi đã làm 65 người chết, mất tích; 200 căn nhà sập đổ, 169.228 căn hư hỏng, tốc mái, 64.816 căn nhà bị ngập; có 80.606 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại; 50.268 ha rừng bị thiệt hại; hàng chục ngàn gia súc và hàng trăm ngàn con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh là 12.799 tỷ đồng.

Cơn bão số 10 khiến hàng vạn gia đình rơi vào cảnh tang thương, thiếu thốn trầm trọng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam "Thương người như thể thương thân", "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức những chuyến xe tình nghĩa mang lương thực, thực phẩm ra hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi bão lũ, trước tiên là 2 tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

z6883180172069-3e7475a52c968fd5eb4546d31b2a301f.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp hỗ trợ người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Ảnh: CTV

Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm cùng chung tay ủng hộ thực hiện những chuyến xe mang đầy tình nghĩa nói trên.

Dự kiến, thời gian vận động tiếp nhận ủng hộ các chuyến hàng: chuyến hàng thứ nhất từ ngày 1 đến 10-10; chuyến hàng thứ hai từ ngày 10 đến ngày 20-10-2025.

Nơi tiếp nhận ủng hộ: Trụ sở Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai: 374 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn; cơ sở 2: số 22 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku (điện thoại: 0256. 3821 664; 0913.42.526; 0983.444.127; 0967.582.285).

