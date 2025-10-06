Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn đã trực tiếp quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân vùng tâm bão vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ủng hộ 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Hội Doanh nhân trẻ Bình Định trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão. Ảnh: D.L

Chiến dịch diễn ra trên toàn tỉnh từ ngày 2-10 đến 10-10, cao điểm vào ngày 6-10. Toàn bộ nguồn lực vận động (trực tiếp hoặc chuyển khoản) sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương Đoàn và chuyển đến người dân vùng thiệt hại.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động. Ảnh: D.L