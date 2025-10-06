Báo Gia Lai điện tử

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Thế giới trẻ

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch "Chung tay vượt bão"

DƯƠNG LINH
(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn đã trực tiếp quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân vùng tâm bão vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ủng hộ 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Hội Doanh nhân trẻ Bình Định trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão. Ảnh: D.L

Chiến dịch diễn ra trên toàn tỉnh từ ngày 2-10 đến 10-10, cao điểm vào ngày 6-10. Toàn bộ nguồn lực vận động (trực tiếp hoặc chuyển khoản) sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương Đoàn và chuyển đến người dân vùng thiệt hại.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động. Ảnh: D.L

Đoàn viên thanh niên, người dân có thể tham gia chiến dịch thông qua các hình thức sau:

1-Ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại Tỉnh đoàn Gia Lai:

Cơ sở 1: Đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam. Liên hệ: chị Đặng Thị Bích Đào, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ĐT: 0377.369.979).

Cơ sở 2: Số 6 Phan Đình Phùng, phường Pleiku. Liên hệ: anh Nguyễn Khắc Duy Long, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ĐT: 0984.296.768).

2-Ủng hộ qua cơ sở Đoàn xã, phường nơi đoàn viên thanh niên, người dân đang sinh sống.

