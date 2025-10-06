Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh đoàn đã trực tiếp quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân vùng tâm bão vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ủng hộ 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.
Chiến dịch diễn ra trên toàn tỉnh từ ngày 2-10 đến 10-10, cao điểm vào ngày 6-10. Toàn bộ nguồn lực vận động (trực tiếp hoặc chuyển khoản) sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương Đoàn và chuyển đến người dân vùng thiệt hại.
Đoàn viên thanh niên, người dân có thể tham gia chiến dịch thông qua các hình thức sau:
1-Ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại Tỉnh đoàn Gia Lai:
Cơ sở 1: Đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam. Liên hệ: chị Đặng Thị Bích Đào, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ĐT: 0377.369.979).
Cơ sở 2: Số 6 Phan Đình Phùng, phường Pleiku. Liên hệ: anh Nguyễn Khắc Duy Long, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ĐT: 0984.296.768).
2-Ủng hộ qua cơ sở Đoàn xã, phường nơi đoàn viên thanh niên, người dân đang sinh sống.