Gia Lai: Không còn tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 11

(GLO)- Tính đến chiều 5-10, tỉnh Gia Lai có 5.805 tàu cá/40.712 ngư dân hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến và hoạt động khai thác thủy hải sản ở các ngư trường trên biển từ tỉnh Nghệ An đến khu vực Trường Sa và Nam Biển Đông.

Thông tin rất vui là đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai không còn tàu cá nào nằm trong vùng nguy hiểm 24 giờ tới của bão số 11 (Matmo).

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), UBND các xã, phường ven biển đã chủ động thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh.

Tàu cá của tỉnh neo đậu tránh bão số 11 ở cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Lúc 13 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h. Đến 13 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông.

Ngày 5-10, khu vực tỉnh Gia Lai mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông, một số khu vực có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Liên quan đến sự việc tàu cá BĐ 83019-TS, công suất 800CV, hành nghề mành chụp, do ông Nguyễn Trần Út (SN 1976, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi) bị tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc, số IMO 009448853 tông chìm khi đang ở vị trí cách cửa biển Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam khiến 1 thuyền viên mất tích. Cuối giờ chiều 5-10, có 4 tàu cá, gồm: BĐ 93966-TS, BĐ 93853-TS, BĐ 93273-TS, BĐ 93677-TS đang neo đậu tại khu vực tàu bị chìm để chờ trục vớt tìm kiếm ông Nguyễn Trần Út và trục vớt tàu cá BĐ 83019-TS.

Với diễn biến bất lợi của thời tiết, gần đây, có không ít tàu cá của tỉnh Gia Lai gặp nạn trên biển (ảnh minh họa). Ảnh: Trọng Lợi

Trong khi đó, tàu cá BĐ 97258-TS với 9 ngư dân do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông), làm chủ kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc khi đang đánh bắt tại vùng biển cách Đông Nam cảng Quy Nhơn khoảng 147 hải lý vào tối 27-9 đến nay vẫn "bặt vô âm tín".

Như tin đã đưa, tàu cá này hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến ngày 12-9 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa). Vị trí cuối cùng của tàu cá trước khi mất kết nối vào lúc 20 giờ 13 phút tối 27-9. Trước thời điểm mất kết nối, tàu di chuyển tốc độ 2 hải lý/h, cách đường đi của bão số 10 khoảng 154 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc.