Xuất hiện tình tiết mới vụ tàu cá Gia Lai mất liên lạc "bí ẩn" ngoài khơi xa

(GLO)- Tối 2-10, ông Huỳnh Văn Chim (trú khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Nhơn Đông), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96433-TS, vừa trở về sau chuyến biển dài ngày và có một số thông tin về tàu cá BĐ 97258-TS.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông cho biết mình từng gặp và trò chuyện với ông Huỳnh Văn Sơn-chủ tàu cá BĐ 97258-TS, con tàu hiện đã mất liên lạc từ ngày 27-9.

Thông tin cuối cùng trước khi tàu cá mất tín hiệu

Tàu cá của ông Chim rời cảng Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) ngày 12-9 để hành nghề lưới vây. Đến ngày 2-10, tàu cập cảng Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Trong suốt thời gian trên biển, hai tàu của ông Chim và ông Sơn nhiều lần liên lạc bằng bộ đàm để hỏi thăm tình hình đánh bắt, thời tiết.

Tàu cá của ông Huỳnh Văn Chim cập cảng cá Tam Quan vào ngày 2-10. Ảnh: A.N

Theo lời ông Chim, sáng 27-9 ngay trước khi mất liên lạc, cả hai tàu đều đã biết tin bão số 10 đang tiến vào Biển Đông với tốc độ nhanh. Hai thuyền trưởng thống nhất đưa tàu di chuyển đến tọa độ 13 độ vĩ Bắc - 110 độ kinh Đông (ngoài khơi Quy Nhơn) để thả dù neo chờ bão tan, sau đó tiếp tục đánh bắt.

“Khoảng 17 giờ chiều hôm đó, cả hai tàu đã thả dù và lên đèn. Tôi vẫn còn thấy đèn tàu ông Sơn sáng đến khoảng 20 giờ. Tôi chợp mắt được hai tiếng, đến 22 giờ nhìn lại thì không thấy đèn nữa. Nghĩ là anh em trên tàu ông Sơn tắt đèn để ngủ, nên tôi không để ý thêm”, ông Chim kể lại.

Nhiều phương án tìm kiếm được cơ quan chức năng đưa ra. Ảnh: C.T.V

Sáng ngày 29-9, ông Chim cố gắng liên lạc lại qua bộ đàm nhưng không có tín hiệu. Ông bật-tắt bộ đàm nhiều lần từ sáng đến chiều vẫn không thấy trả lời. Đến lúc đó, ông mới nhận được cuộc gọi từ một tàu bạn đang tránh bão ở Đại Lãnh (tỉnh Đắk Lắk), hỏi thăm về tàu ông Sơn do ở nhà đã phát hiện thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của tàu BĐ 97258-TS mất tín hiệu từ 20 giờ ngày 27-9.

“Nghe vậy tôi mới giật mình! Tôi nói với bạn: ‘Chết rồi! Tàu ông Sơn có vấn đề rồi!’ Vì đến 22 giờ tôi đã không thấy đèn tàu anh ấy nữa”, ông Chim nghẹn ngào nhớ lại.

Người thân ngóng trông

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai, tàu cá BĐ 97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ, rời cảng Cà Ná ngày 12-9. Đến 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách Đông Nam cảng Quy Nhơn khoảng 147 hải lý, tàu bất ngờ mất tín hiệu giám sát hành trình, sau đó mất liên lạc hoàn toàn với đất liền và các tàu bạn.

Ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho hay: "Trên tàu ông Sơn nhiều khả năng có 9 thuyền viên (ban đầu thông tin là 8 người)".

Tại nhà ông Sơn, không khí nặng trĩu. Chị Võ Thị Lúc, vợ ông Sơn, lo lắng: “Ngày 26-9 (tức mùng 5-8 âm lịch) còn nói chuyện được với ảnh, ngày hôm sau là mất tín hiệu luôn. Giờ chỉ biết cầu mong tàu đang trôi dạt đâu đó, mong mọi người bình an trở về”.

Chị Võ Thị Lúc lo lắng khi chồng và tàu cá mất liên lạc nhiều ngày qua. Ảnh: C.T.V

Gia đình các ngư dân còn lại cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bà Võ Thị Kim Chung, mẹ thuyền viên Nguyễn Quốc Hải, nghẹn ngào: “Con tôi là trụ cột gia đình, vợ nó mới sinh. Nghe tin nó mất tích mà tôi không đứng vững nữa. Chỉ mong nhà nước sớm tìm thấy con tôi và các anh em trên tàu”.

Chính quyền và lực lượng chức năng vào cuộc khẩn trương

Ông Phạm Văn Quang, cho biết thêm, địa phương đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, liên hệ các tàu hoạt động quanh khu vực tàu mất tín hiệu để thu thập thông tin. Ông cũng nhận định khả năng tàu gặp sự cố kỹ thuật như sét đánh, hỏng hệ thống điện hoặc mất liên lạc do trục trặc đường truyền...

"Chúng tôi động viên gia đình, đồng thời kêu gọi các tàu cá ngoài biển hỗ trợ quan sát, phát hiện dấu vết con tàu” ông Quang nói.

Ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông (bên phải) đang trao đổi với cơ quan chức năng về phương án tìm kiếm tàu cá mất liên lạc trên biển. Ảnh: C.T.V

Ngày 29-9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc tìm kiếm. Đến ngày 30-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đích thân chủ trì cuộc họp bàn phương án tìm kiếm tàu cá với các ngư dân bị mất liên lạc ngoài khơi. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thành lập Sở Chỉ huy lâm thời nhằm kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm tàu cá mất liên lạc trên biển. Kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn được triển khai theo hướng mở rộng phạm vi tìm kiếm và huy động tối đa lực lượng tàu cá trên biển phối hợp. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng cho phép huy động lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và Không quân tham gia tìm kiếm diện rộng, tăng khả năng phát hiện tàu mất tích.

Dù đã nhiều ngày trôi qua, đến nay, lực lượng chức năng và các tàu bạn vẫn chưa phát hiện bất kỳ tín hiệu hay dấu vết nào từ tàu cá BĐ 97258-TS. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương, với hy vọng sớm tìm ra tung tích con tàu và các ngư dân mất tích ngoài khơi.