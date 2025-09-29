Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm tàu cá BĐ 97258-TS bị mất liên lạc

(GLO)- Ngày 29-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Công văn số 4142/UBND-NNMT, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS hiện đang bị mất liên lạc.

Công văn nêu rõ: Tàu cá BĐ 97258-TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông) hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người. Lúc 20 giờ 13 phút ngày 27-9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách Đông Nam, phường Quy Nhơn khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình.

Đến 20 giờ 45 phút ngày 28-9, gia đình chủ tàu BĐ 97258-TS đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc. Đến nay, vẫn chưa liên lạc được với tàu BĐ 97258 TS.

Một tàu cá mất liên lạc trên biển (ảnh minh họa). Ảnh: Dũng Nhân

Thực hiện Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29-9 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Đông cùng với với gia đình chủ tàu BĐ 97258-TS khẩn trương thông báo, kêu gọi các tàu: BĐ 96433-TS, BĐ 95414-TS, BĐ 96337-TS, BĐ 97397-TS và các tàu tổ đội khác đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn hỗ trợ, tìm kiếm tàu bị mất tích.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 14 giờ 30 phút hằng ngày cho đến khi có kết quả", văn bản nhấn mạnh.