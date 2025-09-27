Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND các phường đã báo cáo về cơ cấu tổ chức, bố trí biên chế, việc thành lập và đi vào hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như tình hình vận hành chính quyền địa phương sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Ngọc

Lãnh đạo 4 phường cũng lần lượt báo cáo về quy hoạch chung của địa phương; việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch tại phường An Phú. Ảnh: Văn Ngọc

Theo báo cáo, các phường cũng đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ sau sáp nhập. Trong đó, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương còn chưa thống nhất; vướng mắc trong giải quyết hồ sơ đất đai (cấp giấy chứng nhận lần đầu, tách thửa); hụt nguồn thu từ tiền sử dụng đất khiến kinh phí cho các chương trình, dự án bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án trọng điểm còn chậm do vướng phương án tái định cư, giá bồi thường chưa thỏa đáng, nhiều hộ dân chưa đồng thuận. Về nhân sự, biên chế hiện chưa đáp ứng yêu cầu, còn thiếu cán bộ chuyên môn sâu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn hạn chế...

Trên cơ sở này, các phường kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ vướng mắc về nguồn thu ngân sách, biên chế, cơ sở vật chất, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý môi trường, nợ đọng thuế và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Đại diện phường An Phú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Ngọc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương nỗ lực của 4 phường trong thời gian qua, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và từng bước xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của tỉnh; do đó, cần tiếp tục phát huy tiềm năng, khắc phục khó khăn để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các phường cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan đến các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, các phường cần quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội-coi đây là những nhiệm vụ then chốt gắn liền với chất lượng đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp đồng bộ giữa các phường với các sở, ngành liên quan trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực phía Tây tỉnh, hướng tới xây dựng không gian đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, công chức các phường tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn; từ đó, tạo sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.