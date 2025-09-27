Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với 5 xã phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 27-9, tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc với các xã: Ia Khươl, Chư Păh, Ia Ly, Ia Phí, Ia Hrung về việc vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND các xã đã báo cáo về cơ cấu tổ chức, bố trí biên chế, việc thành lập và đi vào hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như tình hình vận hành chính quyền địa phương.

pct.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Cùng với đó là báo cáo về quy hoạch chung của xã; công tác giảm nghèo; các chương trình mục tiêu quốc gia; việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh; những nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện các xã cũng nêu lên một số khó khăn sau gần 3 tháng vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp như: phần lớn các nhiệm vụ cấp huyện chuyển về cấp xã nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, văn bản của các cấp hướng dẫn vẫn chưa thống nhất; khối lượng công việc nhiều, 1 công chức chuyên môn phải phụ trách nhiều lĩnh vực, vị trí việc làm nên kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

dai-dien-lanh-dao-xa-ia-phi-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec-anh-vt.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Ia Phí phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Cùng với đó là một số khó khăn trong việc lập đồ án quy hoạch chung xã; công tác đầu tư xây dựng; quản lý đất đai, môi trường; công tác thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, các xã đề nghị UBND tỉnh quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn; bổ sung một số khoản kinh phí đặc thù.

Đối với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu trọng tâm, các xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quy trình thủ tục, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho rằng: Mặc dù vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, con người, công nghệ cũng như cơ chế, chính sách triển khai còn chậm do các yếu tố chủ quan và khách quan, song kết quả mà 5 xã đạt được sau thời gian vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp rất đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong quý IV-2025, các xã cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các xã cần cụ thể hóa nhiệm vụ; từng ngành cần có kịch bản, kế hoạch để triển khai, đánh giá mức độ hiệu quả công việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã cần nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" trong thực hiện các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

